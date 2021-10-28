Новости

Бирюков: Городские службы Москвы перешли в режим повышенной готовности 13:59
Спецпредставитель президента прокомментировал обвинения в адрес РФ по газу 13:57
Сечин: Переход к углеродной нейтральности не требует отказа от угля 13:51
В РФ появятся две назальные вакцины от COVID-19 на основе "Спутника V" 13:48
В Совфеде детям-героям вручили медаль "За проявленное мужество" 13:47
Судья из шоу "Суд присяжных" Валерий Степанов умер от коронавируса 13:45
Песков: Пока решений об обязательной вакцинации от коронавируса нет 13:43
Бронирование в отелях и санаториях Крыма снизилось на 15 процентов 13:41
Прокурор попросил 10 месяцев колонии для блогера со скандального фото у храма 13:40
Мужчины похитили москвича и требовали выкуп в 100 миллионов рублей 13:34
Патриарх Кирилл вручил Дмитрию Медведеву орден преподобного Сергия Радонежского 13:33
Матвиенко оценила назначение Львовой-Беловой детским омбудсменом 13:32
Песков назвал ответственных за введение QR-кодов на транспорте 13:31
В Аргентине изменят этикетки продуктов, грозящих ожирением 13:24
Песков объяснил избыточную смертность в России 13:20
Мишустин: Доставка товаров из иностранных интернет-магазинов ускорится 13:18
Путин и Лукашенко проведут Высший Госсовет 4 ноября 13:16
Процесс возврата денег со вкладов в разорившихся банках перейдет в онлайн 13:12
В Кремле опровергли перезапуск информационной кампании по вакцинации 13:11
Песков: Решений об обязательной вакцинации от ковида в РФ пока не принимали 13:11
Сергей Шойгу направил военных медиков в Хакасию 13:10
Правительство дополнительно направит на социальные контракты 750 млн рублей 13:08
Генпрокурор РФ заявил о попытках экстремистов дестабилизировать обстановку в СГ 13:03
В Москве поймали подозреваемых в угоне корейских машин 13:03
Кудрин назвал оптимистичным рост ВВП России на 3 процента ежегодно 12:51
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Вильфанд рассказал, когда придет настоящая зима и начнутся снегопады
Вильфанд рассказал, когда придет настоящая зима и начнутся снегопады
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Привитые "Спутником" смогут посещать Израиль без карантина
Привитые "Спутником" смогут посещать Израиль без карантина
28.10.2021 13:34
Рубрика: Происшествия

Мужчины похитили москвича и требовали выкуп в 100 миллионов рублей

Текст: Михаил Фалалеев

В духе "лихих 90-х" действовали бандиты, похитившие в Москве человека. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что похищение произошло в июне.

Фото: mvdmedia.ru
В Москве поймали подозреваемых в угоне корейских машин

Несколько вооруженных людей насильно усадили мужчину в автомобиль и увезли в частный дом в одну из деревень городского округа Мытищи. Почти три недели они незаконно удерживали его в доме, систематически избивали и за освобождение требовали от него выкуп - 100 миллионов рублей. Впрочем, они, не дожидаясь выкупа, стали его грабить. Бандиты проникли к нему в квартиру и похитили различные ценные вещи на сумму более 3 миллионов рублей. Они заставили его оформить под залог принадлежащей ему недвижимости кредитный договор на сумму 4,5 миллиона рублей, после чего отпустили.

Полицейские задержали пятерых похитителей при силовой поддержке сотрудников Росгвардии. Изъяты пистолеты, автоматы, приборы для бесшумной стрельбы, более сотни патронов. Задержанные взяты под стражу.

Происшествия Преступления Криминал РГ-Видео

Главное сегодня

В Кремле опровергли перезапуск информационной кампании по вакцинации
Мишустин направил в помощь государственным циркам почти 625 млн рублей
Роспотребнадзор запретил ввоз мандаринов из Турции
Каршерингу и такси разрешили давать доступ к машинам по отпечаткам пальцев
Сенатор Пушков о Польше в ЕС: Нельзя быть немножко беременной
Верховный суд разрешил возвращать в автосалон машины со скрученным пробегом
Видео: лихач чудом выжил в ужасной аварии