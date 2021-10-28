Мужчины похитили москвича и требовали выкуп в 100 миллионов рублей

В духе "лихих 90-х" действовали бандиты, похитившие в Москве человека. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что похищение произошло в июне.

Несколько вооруженных людей насильно усадили мужчину в автомобиль и увезли в частный дом в одну из деревень городского округа Мытищи. Почти три недели они незаконно удерживали его в доме, систематически избивали и за освобождение требовали от него выкуп - 100 миллионов рублей. Впрочем, они, не дожидаясь выкупа, стали его грабить. Бандиты проникли к нему в квартиру и похитили различные ценные вещи на сумму более 3 миллионов рублей. Они заставили его оформить под залог принадлежащей ему недвижимости кредитный договор на сумму 4,5 миллиона рублей, после чего отпустили.

Полицейские задержали пятерых похитителей при силовой поддержке сотрудников Росгвардии. Изъяты пистолеты, автоматы, приборы для бесшумной стрельбы, более сотни патронов. Задержанные взяты под стражу.