Начался процесс о поджоге здания отдела Следственного комитета

В новой Москве Щербинский районный суд начал рассматривать дело о поджоге здания отдела Следственного комитета России. Случился пожар в мае 2017 года. По версии следствия, запалил здание обиженный сотрудник СК. Такое случилось впервые в истории ведомства.

На скамье подсудимых оказались трое - бывший сотрудник сгоревшего отдела СК, он же бывший следователь по особо важным делам Максим Митасов, а также двое его сообщников - Риад Мамедов и Марат Зейдов.

Напомним, что случилось в ночь на 19 мая 2017 года. В здании следственного отдела СК РФ по Троицкому и Новомосковскому округам Москвы в поселке Газопровод произошел пожар. Площадь возгорания - 150 квадратных метров. Выгорели кабинеты второго этажа, в некоторых находились уголовные дела.

Поджигателей вычислили оперативно, и буквально через десять дней после пожара их задержали сотрудники ФСБ.

Эти двое задержанных и дали показания на заказчика - следователя Максима Митасова. Задержанные - выходцы с Северного Кавказа - заявили, что следователь заплатил им за поджог по 50 тысяч рублей. Само ведомство деталей этого преступления не раскрывало ни тогда, ни сейчас. Но, по данным "Коммерсанта", следователь передал исполнителям преступления ключи от здания отдела СК, после чего те разлили в кабинетах бензин и подожгли. Пресса тогда дружно сообщила со ссылкой на "свои источники", что следователь пошел на преступление, чтобы добиться увольнения руководителя отдела, с которым у него случился крупный конфликт.

Поджигателей вычислили оперативно и буквально через десять дней после пожара их задержали

В декабре прошлого года Басманный районный суд Москвы отправил следователя, подполковника юстиции Максима Митасова под домашний арест, обвинив его в организации поджога. Правда, следствие просило отправить бывшего коллегу в камеру СИЗО. Но суд отказался удовлетворить ходатайство следствия. Бывшие коллеги обвинили следователя по двум статьям - в организации уничтожения чужого имущества и воспрепятствовании правосудию.

На сегодняшний день все фигуранты дела признают вину в поджоге. Но они категорически не согласны с обвинением в препятствовании правосудию. По их мнению, у них и в мыслях не было уничтожать уголовные дела, которые находились в кабинетах сгоревшего отдела. А еще все трое не согласны с размером вмененного им материального ущерба.