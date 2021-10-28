Невролог назвал случаи, когда головную боль нельзя игнорировать

Страдающим головной болью людям стоит обращать внимание на ее конкретные проявления, а также динамику. В ряде случаев организм явно сигнализирует нам, что ему требуется срочная помощь. И обычными таблетками проблему решить не удастся.

К примеру, необходимо как можно скорее обратиться к врачу, если головные боли сопровождаются спутанностью сознания, неспособностью сосредоточиться, ухудшением памяти, а также такими симптомами, как нарушение зрения, невнятная речь, слабость, онемение конечностей или судороги. Об этом агентству "Прайм" рассказала врач-невролог Изета Елоева.

По ее словам, также не стоит игнорировать головную боль, усиливающуюся при кашле или движении, а также после травмы головы. Резкое изменение характера боли - еще один симптом, говорящий о небанальных проблемах со здоровьем.

Причиной болей в голове может быть резкий скачок артериального давления - гипертонический криз, а он чреват инсультом или инфарктом. В такой ситуации, чтобы избежать фатальных осложнений, Елоева советует прекратить любую физическую активность и как можно дольше побыть в состоянии покоя.

Бывает, что головная боль не проходит в течение месяца, и обычные лекарства с ней не справляются. Это, скорее всего, свидетельствует о нарушении кровотока. Одной из причин его появления может быть онкология, поэтому в таком случае также нужно срочно обратиться к врачу.