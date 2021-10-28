Определены даты проведения в 2022 году Восточного экономического форума

VII Восточный экономический форум состоится 5-8 сентября 2022 года на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. 5 сентября, в стартовый день ВЭФ-2022, состоится II Международный форум по сохранению популяции тигра. Организатор мероприятий - Фонд Росконгресс.

"Восточный экономический форум зарекомендовал себя как авторитетная дискуссионная площадка, направленная на ускоренное развитие экономики Дальнего Востока и расширение международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. ВЭФ-2021 состоялся с соблюдением разработанных мер эпидемиологической безопасности, которые позволяют Фонду Росконгресс проводить международные деловые мероприятия на самом высоком уровне. В следующем году ожидаем во Владивостоке представительный состав участников по вопросам глобальной и региональной экономики. Центральным событием стартового дня ВЭФ станет II Международный форум по сохранению популяции тигра. Уверен, что участие лидеров стран, в которых обитают редкие хищники, позволит наметить новые ориентиры и предложить конкретные направления сотрудничества по охране животных", - отметил советник президента РФ, ответственный секретарь Оргкомитета Восточного экономического форума Антон Кобяков.

Восточный экономический форум-2021 собрал более 4 тысяч участников из 58 стран. На полях Форума было подписано 380 соглашений на сумму порядка 3 трлн рублей.