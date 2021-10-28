Пандемия усилила социальное неравенство

Экономическое развитие, социальное равенство и будущее энергетики стали главными темами первого дня XIV Евразийского экономического форума, стартовавшего в Вероне. По словам президента ассоциации "Познаем Евразию", председателя совета директоров итальянского банка "Интеза", профессора Антонио Фаллико, этот и прошлый годы войдут в историю из-за беспрецедентного мирового кризиса в здравоохранении, повлекшего за собой экономический и социальный кризисы.

"COVID-19 - первая пандемия, которая поразила все континенты и продемонстрировала впечатляющую скорость распространения. Коронавирус оказал сильное влияние на сферу труда. Десятки миллионов людей оказались без работы", - заявил Фаллико. - Кризис показал, что это иллюзия, что цифровые технологии могут обеспечить рост без каких-либо ограничений и потрясений". По его мнению, пандемия - не "черный лебедь", а спровоцированная людьми катастрофа, которая вызвана экологическими изменениями.

Он добавил, что пандемия усилила социальное экономическое неравенство стран и людей. "Богатые стали богаче, а бедные - беднее", подчеркнул он. По словам профессора, в мире 3 млрд человек вынуждены жить менее чем на 5,5 доллара в день, 2 млрд человек не могут пользоваться электричеством, а 1 млрд - не могут написать или прочитать свое имя. При этом 1% самых богатых людей в мире распоряжаются 18% всего мирового богатства.

Профессор призвал переосмыслить критерии оценки и определения внутреннего валового продукта (ВВП), сделав упор на том, что ВВП уже не является хорошим показателем, поскольку он отражает количество, но не качество роста.

Мэр Вероны Федерико Сбоарина призвал пересмотреть санкции и эмбарго и изменить подходы к выстраиванию международных отношений с учетом изменений после пандемии. "Управляющие органы должны способствовать развитию и наращиванию международных отношений", - уверен он.