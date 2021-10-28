Первое электронное медсвидетельство о рождении выдадут 15 ноября

Минздрав предложил провести эксперимент по формированию электронных медицинских свидетельств о рождении. Проект постановления об этом проходит общественное обсуждение.

Эксперимент начнется 15 ноября и продлится до 28 февраля. Суть его заключается в том, что первый документ о рождении, который маме ребенка обычно выдают в роддоме, будет оформляться в электронном виде, подписываться усиленной электронной подписью и направляться в личный кабинет женщины на госуслугах. В дальнейшем она сможет удаленно через портал предоставить его вместе с заявлением в органы ЗАГС для формирования обычного свидетельства о рождении ребенка. В Минздраве подчеркнули, что электронные медицинские свидетельства о рождении позволят гражданам получать госуслуги в органах ЗАГСа в дистанционной форме, а это особенно актуально в период пандемии.

Первыми такую возможность получат родители новорожденных в пяти пилотных регионах: Белгородской, Московской, Ленинградской и Тульской областях, республике Башкортостан и Ханты-Мансийском автономном округе. В пояснительной записке говорится, что в период эксперимента электронные медицинские свидетельства о рождении будут выдаваться вместе с бумажными. В процессе его проведения планируется отладить взаимодействие единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ), региональных информационных систем, портала госуслуг, а также единого государственного электронного реестра записей актов гражданского состояния. В связи с этим участниками эксперимента станут Минздрав, ФНС, Минцифры, региональные власти, ЗАГСы, государственные медорганизации, которые выдают медицинские свидетельства о рождении, а по желанию - медорганизации из других заявленных регионов, в том числе - частные больницы, индивидуальные предприниматели, работающие в медицинской сфере в таких регионах и выдающие бумажные медицинские свидетельства о рождении.

Ожидается, что в марте суперсервис для электронной регистрации рождения будет доступен на всей территории страны.

Медицинское свидетельство о рождении оформляется на новорожденных, которые появились на свет не ранее 22-й недели беременности с массой тела от 500 граммов и более.