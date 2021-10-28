В Малайзии создали первые в мире унисекс-презервативы

Малазийский гинеколог придумал презерватив, который могут использовать и мужчины и женщины. Средство контрацепции изготовлено из медицинского материала, применяющегося в качестве повязки при травмах и ранах. Изобретение прошло несколько этапов клинических испытаний.

Как рассказал Reuters гинеколог Джон Тан Инг Чин, по сути, это обычный презерватив с клеевым слоем на специальных "крылышках", которые крепятся к промежности и нижней части живота - таким образом изделие покрываeт прилегающую к половым органам поверхность, исключая риск соскальзывания и дополнительно защищая от половых инфекций. Как следует из инструкции на сайте производителя, для того, чтобы надеть такой презерватив, женщинам нужно пользоваться небольшим аппликатором, как в случае с некоторыми тампонами.

Малазийское "изделие № 2" изготавливают с использованием специального полиуретана - он тонкий, прочный, гибкий, водонепроницаемый и подходит людям с аллергией на латекс. Толщина материала, по словам изготовителей - 0,03 миллиметра.

Джон Тан Инг Чин уверен, что его разработка со временем станет значимым дополнением в списке средств контрацепции для профилактики заболеваний, передающихся половым путем, и для предупреждения нежелательной беременности.