Песков: Пока решений об обязательной вакцинации от коронавируса нет

В Кремле будут смотреть за развитием ситуации с коронавирусом, цифры не дают повода для оптимизма. Об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов о возможности введения обязательной вакцинации, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Представители прессы рассказали, что ассоциации бизнесменов предлагают ввести обязательную вакцинацию, и спросили, возможно ли это на федеральном уровне. "Пока никаких решений на этот счет не принималось", - заметил Песков.

"Смотрим дальше, как развивается ситуация, - продолжил пресс-секретарь президента. - Вы видите цифры, изо дня в день они меняются". "Цифры пока не дают повода для оптимизма, особенно сегодняшние, поэтому следим дальше", - заключил он.