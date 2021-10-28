ПФР напомнил о последней возможности подать заявление на "школьную" выплату

У семей с детьми школьного возраста осталось несколько дней для того, чтобы подать заявление на единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей. Сделать это можно до 31 октября, напомнили в отделении ПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Право на выплату имеют родители детей в возрасте с 6 до 18 лет, а также граждане с ограниченными возможностями здоровья или инвалидностью в возрасте от 18 до 23 лет, если они продолжают обучение.

"Чтобы получить выплату, необходимо подать заявление на портале госуслуг или в клиентской службе ПФР. Никаких документов для этого не требуется, поскольку все необходимые сведения в других учреждениях и организациях Пенсионный фонд запрашивает самостоятельно в рамках межведомственного взаимодействия", - отметили в ПФР.

Специалисты также напомнили, что семьям с несколькими детьми школьного возраста необходимо подать одно заявление, в котором указывается каждый ребенок.

Выплата производится только на банковский счет. Сумма зачисляется на карту любой платежной системы.