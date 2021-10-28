Почти у половины россиян выросла нагрузка на работе в связи с удаленкой

Согласно исследованию "Лаборатории Касперского", возросшую нагрузку после перехода на удаленный режим работы почувствовали 43% сотрудников. О том, что стали больше уставать, заявили 39% опрошенных, а 32% почувствовали себя более тревожно.

В то же время, по данным исследования, 29% респондентов на "удаленке" стало более комфортно, чем в офисе. При этом, как уточнили в "Лаборатории Касперского", к середине 2021 года 27% россиян перешли на смешанный режим работы - частично из дома, частично из офиса, передает ТАСС.

Опрос проводился с мая по июнь 2021 года, в нем приняло участие свыше 4 тысяч сотрудников различных компаний из 31 страны, включая Россию.

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