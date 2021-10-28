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Поиграли на новой карте Apex Legends. Вот чем она интересна

Текст:   Богдан Бобров
28.10.2021,  
21:00
Фото: EA Фото: EA
Фото: EA

В преддверии старта одиннадцатого сезона Apex Legends компания EA провела закрытый превью-ивент, на котором представила возможность опробовать все грядущие нововведения.

Хочу поделиться своими впечатлениями как непосредственный участник этого события.

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Новый сезон имеет подзаголовок "Побег" - его события будут разворачиваться на тропическом острове. Карта получила название "Место Бури", и она заявлена как самая большая из когда-либо существовавших в игре. И честно сказать, масштабность поля битвы - это точно не то, что может пойти королевской битве на пользу.

На куда меньших "Олимпе" и "Каньон Кингс" часто возникали ситуации, когда можно было в течение 15 минут лутаться и не встретиться ни с одним из враждебных отрядов. На новой локации вероятность столкновений стала еще менее вероятной. Поэтому с помощью увеличения территории вряд ли получится избежать ситуаций, когда первые 10-12 отрядов отлетят в первые минуты в наиболее популярных точках высадки, а оставшееся время выжившие будут тратить на поиск друг друга.

Воздушные шары для быстрого передвижения на острове заменены гравитационными пушками. Они позволяют во время сверхдальних прыжков использовать оружие, гранаты, тактические и спецумения. На первый взгляд эти трамплины могут показаться веселыми, но их практическая польза и вариативность сильно уступают шарам, потому что они выталкивают игрока только в одну определенную сторону. Например, в ситуации, когда отряду надо убегать от кольца, а гравипушка направлена в противоположную сторону - польза от нее будет нулевая.

Сам же ландшафт получился излишне вертикальным - есть много мест, в которых мобильные легенды вроде Валькирии или Патфайндера будут иметь огромное преимущество. Всем остальным, например, случайно упавшим вниз с какой-то платформы, придется долго искать место для повторного подъема, что в пылу битв чаще всего заканчивается поражением.

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Разработчикам был задан резонный вопрос: "Будут ли добавлены в игру титаны из Titanfall на фоне увеличения масштабов поля боя?" Ответ последовал отрицательный - все еще тестируются решения, которые могли бы воплотить эту идею в жизнь, но из всех попыток не было ни одной, которая бы не ломала баланс.

Второе крупное новшество - теперь в естественной среде обитания разгуливают представители местной фауны: пауки и ищейки - такие же как в "Ристалищах Бладхаунд", но с яркой окраской. По задумке авторов, игроки могут сражаться с живностью, чтобы набить себе очки EVO-брони и добычу. На практике же - на звуки выстрелов со всей округи начинают стягиваться противники и отряд оказывается зажатым в клещи с разных сторон - сомнительное удовольствие.

Новое оружие сезона - пистолет-пулемет C.A.R. Его главная фишка в возможности использования как легких, так и тяжелых боеприпасов. На ранних этапах он будет полезен, так как можно быстрее найти подходящий увеличенный магазин.

Об очередной легенде - девушке-симулякре Эш - тоже уже все известно. Это персонаж нападения, которой прочат стать главной конкуренткой Рэйф. У обеих похожие спецумения - открытие порталов, но Эш открывает его только в одном направлении, что с одной стороны может помочь занять высокие позиции, с другой - делает их менее вариативными и более зависимыми от напарников. В ситуации, когда сопартийцы не присоединятся к Эш, ее сольная атака на отряд противников будет обречена на провал. Фазовый разлом Рэйф в этом плане более универсален - он держится дольше, в него могут телепортироваться раненные союзники для отступления, и его можно "заминировать" заборами Ваттсон или бочками Каустика.

Тактические "Дуговые оковы" на первый взгляд не выглядят чем-то полезным, потому что не особо обездвиживают врагов - этой способности явно нужен бафф. Пассивное же умение "Приговор - смерть", позволяющее определять положение противников по дефбоксам, также пока ощущается как не особо приятный бонус.

В целом от почти трехчасовой игровой сессии впечатления остались смешанные. С одной стороны невооруженным взглядом видна огромная работа, проделанная дизайнерами на новой карте. С другой - в воздухе повисает вопрос: а нужно ли было Apex Legends это увеличение в масштабах? Введение режима "Арен" пару сезонов назад здорово вдохнуло жизнь в подуставшую за два года формулу: в игре потрясающий ганплей - и возможность сразу вступать в сражения, минуя стадию высадки, поиска оружия и добычи, стала глотком свежего воздуха.

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В новом сезоне ставка, очевидно, снова будет сделана на "Королевскую битву". Кардинально нового при этом пока ничего не предлагается - набор по сути стандартный: новая легенда, новое оружие, боевой пропуск. Разработчики обещают, что будет больше тематических ивентов, возможно, с помощью них получится сделать батл рояль интереснее.

Сезон "Побег" в Apex Legends стартует на всех платформах уже на следующей неделе, 2 ноября.

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