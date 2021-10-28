Польская компания PGNiG попросила "Газпром" снизить цены на газ

Польский концерн PGNiG направил "Газпрому" письмо с просьбой снизить цену на поставляемый в страну газ. Об этом сообщает РИА Новости.

"28 октября 2021 года PGNiG направил ПАО "Газпром" и OOO "Газпром экспорт" письмо, которое модифицирует заявление PGNiG от февраля 2020 года об изменении цены газа, поставляемого в рамках договора купли-продажи природного газа в Польшу от 25 сентября 1996 года", - говорится в обращении.

В польской компании попросили пересмотреть цену на голубое топливо с учетом текущей ситуации на рынке. Речь идет о так называемом "Ямальском контракте".

Соглашение между PGNiG и "Газпромом" предусматривает поставку до 10 млрд кубометров газа в год. Положение take-or-pay ("бери или плати") предусматривает закупку польской стороной не менее 8,7 млрд кубометров газа в год. Контракт действует до конца 2022 года.

Ранее премьер Польши Матеуш Моравецкий предупредил, что в ЕС в течение нескольких недель может разразиться энергетический кризис. Газовый рынок Европы в последние месяцы лихорадит. Цены на газ достигли 6 октября исторического максимума: 1937 долларов за одну тысячу кубометров. Затем последовал некоторый откат, но расценки по-прежнему остаются высокими.