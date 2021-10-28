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Пользователям Instagram стала доступна новая полезная функция

Текст:   Виктория Чернышева
28.10.2021,  
14:39
Фото: about.instagram.com/blog Фото: about.instagram.com/blog
Фото: about.instagram.com/blog

В Instagram запустили новую функцию. Теперь всем пользователям соцсети доступно прикрепление к историям стикеров ссылок.

Как уточняется в блоге компании, чтобы это сделать, нужно через меню "Наклейки", расположенное вверху экрана, выбрать кнопку ссылки и ввести адрес страницы. Ранее такая функция была доступна только для тех, кто имел 10 тысяч и более подписчиков.

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В Instagram пояснили, что добавлять ссылки можно будет только в сториз; для постов из ленты такая возможность не предусмотрена.

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