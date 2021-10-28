Премьера сериала "Собор" состоится в День народного единства

Историческая сага "Собор" - один из самых ожидаемых сериальных проектов наших дней. Рейтинг ожидания на "Кинопоиске" - почти 98 процентов. Первый канал объявил о проекте несколько лет назад - об этом писала "РГ". Затем долгое время о "Соборе" ничего не было слышно, хотя СМИ исправно вносили его в списки самых ожидаемых сериалов года. Причем, еще прошлого и даже позапрошлого. И вот - горячая новость. 4 ноября, в День народного единства, премьера "Собора" состоится в интернете. Его покажет на эксклюзивной основе мультимедийный сервис Okko.

Когда будет телепремьера - пока неизвестно. Но обычно, по негласным правилам, действующим в наши дни в подобных случаях, - в течение полугода сериал должны показать на Первом канале. Тут уместно вспомнить, что премьеры других своих крупных сериальных проектов таких, как "Вертинский" и "Чиновница", Первый канал также вначале отдал крупному интернет-сервису - Kion. Такой порядок действий дает возможность "протестировать" сериалы на интернет-аудитории и познакомить с ними первых зрителей. Что касается онлайн-кинотеатра самого Первого канала, на нем сериалы появляются тогда же, когда программные директора определяются с датой телеэфира.

Историческая сага "Собор" производства "Киностудии "КИТ" - это масштабное приключенческое многосерийное кино и история любви, которая случается вопреки всему. Зрители перенесутся в 1700 год, во времена радикальных перемен в Российской империи. В разгаре Петровские реформы, общество кардинально меняется: от отрицания Бога, до сознательной веры и обретения любви.

В сериале сыграли Сергей Марин, Светлана Иванова, Александр Балуев, Максим Аверин, Юлия Снигирь, Юрий Чурсин, Ян Цапник, Александр Ильин младший, Никита Тарасов и другие артисты.

Сергей Гинзбург, режиссер сериала "Собор" - говорит, что создателям сериала было важно показать преобразования в стране: "Как царю с трудом давались реформы, как армия обрела боеспособность за счет таких сподвижников государя, как Иван. Петр перестраивает страну и армию - так и в наш фильм врываются новые цвета и новый уклад жизни. Смена костюмов и декораций подчеркнет, как меняются наши герои...".

Фото: предоставлено Оkko

Комментарии

Константин Эрнст, генеральный продюсер сериала "Собор":

- "Собор" - картина о реформах Петра, рождении Санкт-Петербурга и славной победе над Карлом XII в 12 сериях. Мы ставили перед собой задачу соединить исторический размах с нервом современного драйвового кино, от которого, надеюсь, зрителю будет не оторваться. "Собор" - одновременно большое приключение из эпохи великих свершений и рассказанная живым языком история амбиций, терпения, веры и любви.

Джаник Файзиев, генеральный продюсер мультимедийного сервиса Okko и сериала "Собор":

- "Собор" - это масштабная историческая драма, которая охватывает самые яркие 25 лет в истории формирования России: с 1700 по 1725 годы. В этот период несколько раз менялась страна и отношение к ней: менялась мода, уклады, отношение к людям и цена человеческой жизни. Герои сериала "Собор" за эти 25 лет проживают практически все возможные трудности, связанные с жизнью простых людей в период перемен, что, как мне кажется, так актуально для нас сегодня. Это было время, когда людям приходилось поддаваться или не поддаваться соблазнам, совершать простые человеческие ошибки и делать самое трудное в жизни - выбор. Несколько судеб в центре этой истории показывают все возможные человеческие победы и драмы во время подобных социальных потрясений".