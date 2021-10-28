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Признанный певцом года Олег Газманов передумал уходить на покой

Новости
    28.10.2021, 11:27
Текст:   Олег Усков

70-летний народный артист России Олег Газманов, ранее заявлявший, что, пожалуй, устал давать большие концертные туры и пора б отдохнуть, решил еще поработать.

Фото: "КиноПоиск"
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Произошло это после того, как Олег Михайлович был признан - согласно опроса ВЦИОМ - самым популярным певцом страны, обойдя и Киркорова, и Лепса, и Билана, и рэпера Басту, некоторых еще более актуальных личностей.

По словам Газманова, хоть ему и "тяжеловато давать по 10-20 концертов подряд", но теперь "придется еще поработать!"

"Я на сцене уже 53 года, из них 33 популярен", - подсчитал исполнитель в беседе с KP.RU. Тут же раскрыв и секрет этой своей затянувшейся славы. "Я никогда не останавливался, я всегда был в обойме. У меня полно новых песен, только что два альбома вышло", - указывает Газманов. При этом Олег подчеркивает, что его победа - "трудовая".

Фото: instagram.com/ nikolaibaskov
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"Я много раз с живыми концертами объехал страну, и все, кто пришел один раз, обязательно приходили во второй", - отмечает исполнитель.

По словам Газманова, он сочиняет "такие песни, которые живут десятилетия, они немодные". "Вы не услышите на радио вместе с популярными треками. Но они как воздух. Мы дышим и не замечаем его. Зато, когда его нет, нам дышать нечем", - не скрывает гордости за свои детища артист.

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