Проценко: Нет целенаправленного препарата, подавляющего COVID-19

Целенаправленного противовирусного препарата, который бы подавлял распространение коронавируса, не существует. Об этом сообщил главврач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко.

"К сожалению, надо признать факт, что целенаправленного противовирусного лечения, препарата эффективного, который бы подавлял распространение вируса, нет", - заявил он в эфире телеканала "Россия 1".

По словам врача, схемы лечения меняются. И лечением вируса назвать это нельзя. Это лечение тех осложнений, которые он вызывает, подчеркнул Проценко.