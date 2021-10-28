Производители молока недовольны защитой от выбросов парниковых газов

Отечественные производители молока обратились в минсельхоз и минэкономразвития с просьбой вывести сельское хозяйство из-под действия закона "Об ограничении выбросов парниковых газов". Соответствующее письмо в оба ведомства отправило Союзмолоко. Парниковые газы, в частности, метан и CO2, в сельском хозяйстве действительно образуются. Например, при производстве кормов, а также когда животное переваривает этот самый корм.
Однако, как рассказали "РГ" в союзе, в России доля парниковых выбросов от сельского хозяйства составляет 5,9%, что существенно ниже, чем в развитых странах (Германия - около 7,6%, Франция - 17%, США - 10%, ЕС в среднем - 10%). И прямые требования от сельхозпроизводителей ограничивать выбросы там крайне редки.
"Союзмолоко считает, что и нашей стране не нужно "бежать впереди паровоза" в решении проблемы, к нему должен быть рациональный подход. В законе заложены достаточно жесткие обязательные требования, в том числе по отчетности и по необходимости не превышать определенный уровень парниковых выбросов.
В случае необходимости подавать и верифицировать климатическую отчетность, отрасль понесет дополнительные расходы. По оценкам экспертов Союзмолоко, подготовка отчета о выбросах парниковых газов с учетом всех факторов и источников выбросов будет стоить порядка 1,1 млн рублей для одного юридического лица", - пояснил гендиректор союза Артем Белов. А для строительства биогазовых установок в молочном секторе, по словам Белова, необходимо более 1 трлн рублей, при этом выбросы метана снизятся лишь на 10% и лишь в одной подотрасли АПК.
Удорожание производства молока может напрямую сказаться на его конечной стоимости для потребителя."Минсельхоз России получил указанное обращение Национального союза производителей молока и рассмотрит его в установленном порядке. Принимая во внимание несущественную долю выбросов от сельского хозяйства в общем объеме выделяемых парниковых газов, а также риск повышения издержек предприятий отрасли, ведомство считает целесообразным исключить сельскохозяйственные виды деятельности из проекта постановления правительства".