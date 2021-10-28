Производители молока недовольны защитой от выбросов парниковых газов

Производители молока опасаются нового закона "Об ограничении выбросов парниковых газов". На защиту фермеров встал Национальный союз производителей молока (Союзмолоко). По мнению союза, попадание под закон обернется для фермеров значительными расходами.

Отечественные производители молока обратились в минсельхоз и минэкономразвития с просьбой вывести сельское хозяйство из-под действия закона "Об ограничении выбросов парниковых газов". Соответствующее письмо в оба ведомства отправило Союзмолоко. Парниковые газы, в частности, метан и CO2, в сельском хозяйстве действительно образуются. Например, при производстве кормов, а также когда животное переваривает этот самый корм.

Однако, как рассказали "РГ" в союзе, в России доля парниковых выбросов от сельского хозяйства составляет 5,9%, что существенно ниже, чем в развитых странах (Германия - около 7,6%, Франция - 17%, США - 10%, ЕС в среднем - 10%). И прямые требования от сельхозпроизводителей ограничивать выбросы там крайне редки.

"Союзмолоко считает, что и нашей стране не нужно "бежать впереди паровоза" в решении проблемы, к нему должен быть рациональный подход. В законе заложены достаточно жесткие обязательные требования, в том числе по отчетности и по необходимости не превышать определенный уровень парниковых выбросов.

В случае необходимости подавать и верифицировать климатическую отчетность, отрасль понесет дополнительные расходы. По оценкам экспертов Союзмолоко, подготовка отчета о выбросах парниковых газов с учетом всех факторов и источников выбросов будет стоить порядка 1,1 млн рублей для одного юридического лица", - пояснил гендиректор союза Артем Белов. А для строительства биогазовых установок в молочном секторе, по словам Белова, необходимо более 1 трлн рублей, при этом выбросы метана снизятся лишь на 10% и лишь в одной подотрасли АПК.

Доля парниковых выбросов от сельского хозяйства в России ниже, чем в ЕС и США

Удорожание производства молока может напрямую сказаться на его конечной стоимости для потребителя."Минсельхоз России получил указанное обращение Национального союза производителей молока и рассмотрит его в установленном порядке. Принимая во внимание несущественную долю выбросов от сельского хозяйства в общем объеме выделяемых парниковых газов, а также риск повышения издержек предприятий отрасли, ведомство считает целесообразным исключить сельскохозяйственные виды деятельности из проекта постановления правительства".