Пульмонолог рассказал о главных признаках ковидного кашля

Одним из признаков коронавирусной инфекции является кашель. Однако сразу паниковать не стоит, так как существует ряд признаков, которые позволяют отличить опасное заболевание от банальной сезонной простуды.

Как сообщил KP.RU главный пульмонолог Министерства обороны России, доктор медицинских наук Андрей Зайцев, главными признаками для немедленного обращения за медицинской помощью при кашле является лихорадка, когда температура тела выше 38 градусов в течение трех суток.

О заболевании коронавирусной инфекцией также может свидетельствовать появление влажного кашля с отделением мокроты "зеленого" цвета, кровохарканье и, конечно, появление или усиление одышки.

- Конечно, один лишь кашель не всегда вызывает опасение у родителей, да и, собственно, у взрослых пациентов. Но если вместе с появлением кашля у больного регистрируется повышение температуры тела, другие симптомы, то, конечно, это должно являться поводом для незамедлительного обращения за медицинской помощью, - говорит врач.

Кроме того, длительно сохраняющийся кашель также должен насторожить в плане инфекционной патологии или хронического процесса, а это уже повод для полноценного обследования.