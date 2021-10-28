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28.10.2021 19:50
Рубрика: Власть

Путин на саммите Россия - АСЕАН призвал активизировать сотрудничество

Текст: Кира Латухина
Российская газета - Федеральный выпуск № 248(8599)
Президент Владимир Путин принял участие в саммите Россия - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в режиме видеоконференции. Мероприятие прошло под председательством султана Брунея. Российский лидер призвал активизировать сотрудничество по вопросам укрепления стабильности и безопасности и постэпидемического восстановления экономик.
Владимир Путин: Укрепление связей с АСЕАН остается одним из приоритетов внешней политики России. Фото: EPA

В саммите приняли участие также президенты Индонезии и Филиппин, премьер-министры Вьетнама, Камбоджи, Лаоса, Малайзии, Сингапура и Таиланда. Лидеры подвели итоги сотрудничества между Россией и странами Ассоциации, рассмотрели возможности расширения взаимодействия в политической, экономической и гуманитарной сферах и обменялись мнениями по ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

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"Укрепление связей с Ассоциацией и ее государствами-членами всегда было и остается одним из приоритетов внешней политики России", - заверил Путин. В этом году - 30-летний юбилей официальных отношений, которые уже приобрели стратегический характер. Это подтверждает опыт сотрудничества и солидный пакет договоренностей в самых разных сферах. "Важно, что во взаимодействие России и АСЕАН вовлечены не только правительственные, но и деловые, общественные, академические круги", - отметил президент. "Позиции России и государств АСЕАН по ключевым глобальным и региональным проблемам во многом близки. Главное, что все мы выступаем в пользу развития равноправного и взаимовыгодного сотрудничества на обширном Азиатско-Тихоокеанском пространстве", - заявил Путин. И сейчас есть реальные возможности, чтобы активизировать сотрудничество, в том числе по вопросам укрепления стабильности и безопасности, постэпидемического восстановления экономик, стимулирования торговли, расширения гуманитарных контактов, убежден он.

Все мы выступаем в пользу развития равноправного и взаимовыгодного сотрудничества на обширном Азиатско-Тихоокеанском пространстве

По итогам было принято совместное заявление. Лидеры выступили за формирование открытой и прозрачной архитектуры региональной безопасности, основанной в том числе на принципе равенства. "Национальная безопасность не может быть обеспечена за счет других", - отметили они и призвали уважать и учитывать законные интересы и озабоченности, а также внутреннее законодательство и правовые нормы всех государств. Также был утвержден комплексный план действий по реализации стратегического партнерства между РФ и АСЕАН на 2021-2025 годы. В частности, договорились продолжить диалог по линии министров обороны, в том числе по вопросам совместных учений, научных дискуссий и взаимодействия между исследовательскими центрами. Кроме того, будет активизировано практическое сотрудничество в сферах морской безопасности, военной медицины, борьбы с терроризмом, оказания гуманитарной помощи и чрезвычайного реагирования, проведения миротворческих операций, гуманитарного разминирования и кибербезопасности. Стороны усилят координацию по борьбе с терроризмом и транснациональной преступностью, будут обмениваться информацией. Еще лидеры приняли заявление по сотрудничеству в борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

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