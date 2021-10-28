Путин обсудил подготовку к саммиту по климату в Глазго

Президент Владимир Путин из Ново-Огарево в режиме видеоконференции провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности.

В мероприятии приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев, руководитель кремлевской администрации Антон Вайно, секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

"В начале ноября в Великобритании должна пройти международная конференция по вопросам сохранения окружающей среды, по землепользованию. Повестка дня довольно большая. Мы с вами сегодня тоже обсудим вопросы, касающиеся этой повестки дня", - предложил Владимир Путин и предоставил слово для доклада Иванову. Дальше совещание продолжилось за закрытыми дверями.