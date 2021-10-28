Путин призвал усилить сотрудничество с АСЕАН по вопросам безопасности

"Укрепление связей с Ассоциацией и ее государствами-членами всегда было и остается одним из приоритетов внешней политики России", - подчеркнул Путин. В этом году - 30-летний юбилей официальных отношений между нашей страной и АСЕАН. Эти отношения носят стратегический характер, что подтверждает опыт практического сотрудничества и солидный пакет договоренностей в политической, экономической, социальной, гуманитарной и других сферах. "Важно, что во взаимодействие России и АСЕАН вовлечены не только правительственные, но и деловые, общественные, академические круги", - отметил президент.

"Позиции России и государств АСЕАН по ключевым глобальным и региональным проблемам во многом близки. Главное, что все мы выступаем в пользу развития равноправного и взаимовыгодного сотрудничества на обширном Азиатско-Тихоокеанском пространстве", - заявил Путин. И сейчас есть реальные возможности, чтобы активизировать сотрудничество России и АСЕАН, в том числе по вопросам укрепления стабильности и безопасности, постэпидемического восстановления экономик, стимулирования торговли, расширения гуманитарных контактов, убежден он.