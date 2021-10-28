Бирюков: Городские службы Москвы перешли в режим повышенной готовности

Городские службы столицы будут работать в режиме повышенной готовности в связи с нерабочими и праздничными днями с 28 октября по 7 ноября включительно. Подробности рассказал журналистам заммэра Москвы Петр Бирюков.

К оперативному реагированию на возможные нештатные ситуации готовы 1,5 тыс. аварийных бригад инженерных компаний и префектур. Усилен контроль за работой электросетевых объектов, соблюдением мер противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры.

"В столице приняты все меры для обеспечения бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения в нерабочие и праздничные дни", - сообщил Бирюков.

По его словам, в прошлые периоды самоизоляции ресурсоснабжающими организациями не было выявлено существенного увеличения потребления электроэнергии, воды и газа, в предстоящие нерабочие дни также не прогнозируется рост потребления ресурсов.

"Все системы жизнеобеспечения города, благодаря существующим резервам мощностей, готовы к любым нагрузкам, в том числе максимальным, - подчеркнул Петр Бирюков. - Например, ежесуточно в столице подается около 3 млн кубометров питьевой воды, а проектная производительность станций водоподготовки составляет более 6 млн кубометров в сутки".