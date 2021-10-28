Бывший руководитель "Автодора" отправлен под домашний арест

Новости

У Роналду и его девушки будет двойня 20:28
"Газпром экспорт" изучает просьбу польской PGNiG о снижении цен на газ 20:12
Пушков: Снижение цены на газ не изменит антироссийскую позицию Польши 20:03
Власти Подмосковья могут вернуть QR-систему с 8 ноября 20:03
В Петербурге запретят ночную работу кинотеатров и кафе 19:58
В парке "Патриот" развернули госпиталь для больных COVID-19 19:54
Захарова: В охваченном беспорядками Судане находится около 300 россиян 19:48
"Газпром" дополнительно поставил в Европу 11 млрд кубометров газа 19:20
Более 40% осужденных за экстремизм получили приговоры за призывы в интернете 19:06
ПФР напомнил о последней возможности подать заявление на "школьную" выплату 19:05
В Новой Москве у метро после ДТП сгорела Tesla 19:03
В выходные столичный воздух прогреется до рекорда 19:01
СК установил причину взрыва газа в жилом доме в Набережных Челнах 18:54
В Москве около 200 тысяч детей переболели COVID-19 18:42
АрМИ-2022 пройдут на территории 15 стран 18:10
Fix Price повысит цены 18:06
На учениях ПВО под Астраханью зенитчики сбили более 40 воздушных целей 18:06
В Москве салоны сотовой связи могут закрыть за нарушение нерабочих дней 17:47
На Дальнем Востоке строят жилье в рамках комплексного развития территорий 17:45
Суд вновь подтвердил приостановку эксплуатации четырех самолетов "Якутии" 17:41
Сенатор назвал отравления метанолом умышленной диверсией 17:33
Строить инфраструктуру с помощью облигаций хотят 25 регионов 17:30
Ракова: Ситуация с коронавирусом в Москве остается напряженной 17:26
За незаконное хранение и сбыт метилового спирта могут надолго посадить 17:24
"Газпром" готов обеспечить треть прироста мирового потребления газа 17:21
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Вильфанд рассказал, когда придет настоящая зима и начнутся снегопады
Вильфанд рассказал, когда придет настоящая зима и начнутся снегопады
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Давайте поможем семье незрячих астраханцев, которые ждут второго ребенка
Давайте поможем семье незрячих астраханцев, которые ждут второго ребенка
28.10.2021 20:02
Рубрика: Происшествия

Бывший руководитель "Автодора" отправлен под домашний арест

Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Федеральный выпуск № 248(8599)
Басманный райсуд Москвы решил отправить до декабря под домашний арест бывшего председателя правления государственной компании "Автодор" Сергея Кельбаха. Хотя следствие просило для него на период расследования камеру в СИЗО.
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Кельбах сейчас трудится советником в РЖД. Но на работу он на время ареста ходить не будет. Ему разрешено пользоваться интернетом и телефоном исключительно в самых крайних случаях. На днях ему привезут электронный браслет, чтобы контролировать его перемещения.

Фото: vesti.ru
Присяжные признали невиновным бывшего главу Раменского района Подмосковья

Следствие вменяет бывшему высокопоставленному чиновнику "злоупотребления должностными полномочиями при реализации федеральной целевой программы по строительству первой очереди Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) в 2014-2018 годах".

Расследованием занимается центральный аппарат Следственного комитета. Само уголовное дело в СК находится с лета 2019 года. Там фигурируют Кельбах и статья про злоупотребления им должностными полномочиями. В СК говорят, что из-за неправильных действий чиновника были нарушены не только сроки строительства важной для страны дороги. Его руководство привело к многомиллиардному увеличению общего объема финансирования.

Вообще-то нарушения при строительстве ЦКАД обнаружились за год до этого, во время совместной проверки Генпрокуратуры и Счетной палаты. Сама масштабная проверка началась по поручению президента. В октябре 2018 года после очередного срыва пуска первого участка ЦКАД президент поручил разобраться не только с этим, но и проверить обоснованность увеличения стоимости строительства дороги с 300 млрд до 313 млрд рублей.

На фоне громкого скандала Кельбах ушел из "Автодора" по собственному желанию

Тогда на фоне достаточно громкого скандала Сергей Кельбах ушел из "Автодора". И, как стало известно позже, увольнялся он по собственному желанию. Но уголовное дело его все же догнало. В прошлом году Следственный комитет озвучивал сумму ущерба от деятельности Сергея Кельбаха. По подсчетам экспертов, она превышала 136 миллионов рублей.

По мнению ведомства Александра Бастрыкина, эти миллионы бывший руководитель "Автодора" выделил на разработку документации по ЦКАД некой коммерческой фирме. Но дело в том, что подобные работы, если верить следствию, не были предусмотрены федеральной целевой программой.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Судебная власть Суды общей юрисдикции Басманный суд Москвы Филиалы РГ Столица Правительство Минтранс Росавтодор ЦФО Москва

Главное сегодня

Пушков: Снижение цены на газ не изменит антироссийскую позицию Польши
В Петербурге запретят ночную работу кинотеатров и кафе
Сеть экспресс-тестирования на COVID-19 в Москве расширят до 70 точек
В Кремле опровергли перезапуск информационной кампании по вакцинации
Каршерингу и такси разрешили давать доступ к машинам по отпечаткам пальцев
Верховный суд разрешил возвращать в автосалон машины со скрученным пробегом
Видео: лихач чудом выжил в ужасной аварии