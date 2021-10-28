Бывший руководитель "Автодора" отправлен под домашний арест

Басманный райсуд Москвы решил отправить до декабря под домашний арест бывшего председателя правления государственной компании "Автодор" Сергея Кельбаха. Хотя следствие просило для него на период расследования камеру в СИЗО.

Кельбах сейчас трудится советником в РЖД. Но на работу он на время ареста ходить не будет. Ему разрешено пользоваться интернетом и телефоном исключительно в самых крайних случаях. На днях ему привезут электронный браслет, чтобы контролировать его перемещения.

Следствие вменяет бывшему высокопоставленному чиновнику "злоупотребления должностными полномочиями при реализации федеральной целевой программы по строительству первой очереди Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) в 2014-2018 годах".

Расследованием занимается центральный аппарат Следственного комитета. Само уголовное дело в СК находится с лета 2019 года. Там фигурируют Кельбах и статья про злоупотребления им должностными полномочиями. В СК говорят, что из-за неправильных действий чиновника были нарушены не только сроки строительства важной для страны дороги. Его руководство привело к многомиллиардному увеличению общего объема финансирования.

Вообще-то нарушения при строительстве ЦКАД обнаружились за год до этого, во время совместной проверки Генпрокуратуры и Счетной палаты. Сама масштабная проверка началась по поручению президента. В октябре 2018 года после очередного срыва пуска первого участка ЦКАД президент поручил разобраться не только с этим, но и проверить обоснованность увеличения стоимости строительства дороги с 300 млрд до 313 млрд рублей.

На фоне громкого скандала Кельбах ушел из "Автодора" по собственному желанию

Тогда на фоне достаточно громкого скандала Сергей Кельбах ушел из "Автодора". И, как стало известно позже, увольнялся он по собственному желанию. Но уголовное дело его все же догнало. В прошлом году Следственный комитет озвучивал сумму ущерба от деятельности Сергея Кельбаха. По подсчетам экспертов, она превышала 136 миллионов рублей.

По мнению ведомства Александра Бастрыкина, эти миллионы бывший руководитель "Автодора" выделил на разработку документации по ЦКАД некой коммерческой фирме. Но дело в том, что подобные работы, если верить следствию, не были предусмотрены федеральной целевой программой.