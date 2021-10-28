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28.10.2021 20:18

Якутская общественность убедилась в безопасности Нововоронежской АЭС

Делегация Республики Саха (Якутия) из представителей общественности, научного сообщества, экологов и журналистов посетила с официальным визитом Нововоронежскую АЭС (филиал АО "Концерн Росэнергоатом") и г. Нововоронеж (Воронежская область).
Фото: Нововоронежская АЭС Фото: Нововоронежская АЭС
Фото: Нововоронежская АЭС

Поводом для визита стала реализация Госкорпорацией "Росатом" проекта по сооружению первой в мире наземной атомной станции малой мощности (АСММ) в Усть-Янском районе Якутии.

Фото: Нововоронежская АЭС
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"Мы рады поделиться с нашими коллегами опытом нововоронежцев. Во многом и мы были первопроходцами. Нововоронеж является родиной водо-водяных энергетических реакторов. Наши атомщики одни из первых успешно освоили технологию продления сроков эксплуатации энергоблоков с такими реакторами, а также вывода их из эксплуатации. Уверен, что объект генерации, который будет сооружаться в Якутии, даст толчок развитию территории. Госкорпорация "Росатом", как социально ориентированная компания, обеспечит все условия местным жителям для безопасной работы и комфортной жизни", - поделился директор НВ АЭС Владимир Поваров.

Большой интерес у якутской делегации вызвал энергоблок №6 с ВВЭР-1200 поколения "3+", пуск которого впервые в мире был осуществлен на нововоронежской площадке. Директор АЭС лично провел экскурсию по объектам инновационного энергоблока, рассказав о безопасности и надежности атомных технологий.

Нововоронежские атомщики ответили на интересующие якутских общественников вопросы, касающиеся экологических и социальных аспектов присутствия АЭС. Гости убедились, что состояние окружающей среды рядом с атомной станцией является таким же, как и в тех регионах страны, где отсутствует атомная энергетика. Об этом свидетельствуют многолетние наблюдения лаборатории внешнего радиационного контроля Нововоронежской АЭС.

Представители делегации посетили городские объекты, построенные в рамках Соглашения между Госкорпорацией "Росатом" и правительством Воронежской области о выделении дополнительных налоговых отчислений на развитие города атомщиков. Как отметил глава г. Нововоронежа, председатель Фонда "АТР АЭС", Николай Нетяга, соглашение запустило процесс ключевых преобразований в городе и решило многолетние проблемы.

Фото: Нововоронежская АЭС
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"Нововоронежская АЭС - первая атомная станция, которую я посетил. Меня впечатлила организация работы на таком сложном объекте, внимание к мельчайшим деталям технологического процесса, высокий профессионализм персонала. Испытываю большую гордость за отечественную атомную отрасль", - рассказал председатель Комитета по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты Республики Саха (Якутия) Иннокентий Охлопков.

"Мне было важно узнать о социально-экономическом развитии территории, понять, как выстроена работа градообразующего предприятия и муниципалитета. Хочу отметить масштабную социальную программу, которую реализует Госкорпорация "Росатом" в Нововоронеже. Здесь позаботились о комфортной жизни как молодежи, так и людей старшего поколения. Город благоустроенный, чистый, много новых объектов, жители в нем приветливые. Надеюсь, что поселок Усть-Куйга вместе с сооружением атомной станции малой мощности получит новую жизнь, хорошую инфраструктуру, бесперебойное электро- и теплоснабжение промышленных предприятий и населения", - добавила глава поселка Усть-Куйга Варвара Сергеева.

В знак благодарности за гостеприимство якутская делегация подарила нововоронежским атомщикам национальный якутский сосуд - чорон, символизирующий изобилие.

Справка

В настоящее время ГК "Росатом" реализует проект сооружения наземной атомной станции малой мощности (АСММ) в поселке Усть-Куйга Усть-Янского района Республики Саха (Якутия), ее ввод в эксплуатацию намечен на 2028 год. В основе АСММ российского дизайна - новейшая реакторная установка РИТМ-200Н, спроектированная с учетом многолетнего опыта успешной эксплуатации четырех поколений реакторов российского атомного ледокольного флота.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Нововоронежская АЭС. Уникальность и безопасность.

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