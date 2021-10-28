Липецкие студенты-волонтеры будут работать в пунктах вакцинации

Глава Липецкой области Игорь Артамонов на встрече с руководителями вузов и ссузов поручил им организовать работу студентов-волонтеров в пунктах вакцинации против коронавируса.

- Много сложностей у жителей вызывают способы получения QR-кодов. У всех разный уровень технической подготовленности, не все знают, как пользоваться сервисом "Госуслуги", как восстановить и где распечатать сертификат. Нам нужны люди, которые будут помогать жителям. Ждем отряды студентов для ежедневной работы в поликлиниках, торговых центрах, МФЦ, - отметил Игорь Артамонов.

Начальник управления молодежной политики региона Светлана Карелина рассказала, что региональный штаб волонтеров #МЫВМЕСТЕ возобновил работу 25 октября. Сейчас сто юношей и девушек помогают врачам в десяти медицинских учреждениях. Работа ведется в две смены по два человека. В задачи волонтеров входят термометрия, маршрутизация, гигиеническая обработка рук, информирование об электронном приложении "Доктор рядом", заполнение амбулаторных карт пациентов.

С 15 октября в рамках проекта "Волонтеры переписи" в 23 МФЦ также работают 150 волонтеров. Теперь они будут информировать жителей не только о переписи, но и о вакцинации, и помогать с получением сертификатов. С 27 октября в ТРЦ "Москва" вышли четыре волонтера. Они провожают жителей до пункта вакцинации и помогают занять очередь. В ближайшее время ждут еще около двухсот волонтеров, отметила Светлана Карелина. Записаться в волонтеры можно в управлении молодежной политики по телефону +7 (4742) 77-32-21.