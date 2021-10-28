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28.10.2021 15:45
Рубрика: Экономика

Плавайте на здоровье

По программе строительства социальной инфраструктуры в столице прибавится число бассейнов
Текст: Федор Андреев
РГ - Допвыпуск № 248(8599)
В столице успешно развивается инфраструктура для занятий спортом и физкультурой - строятся новые стадионы и центры для разных видов атлетики, растет сеть велодорожек, освещенных лыжных трасс, площадок воркаута, кортов и т.д. Однако пока не хватает современных бассейнов, в которых могли бы не только тренироваться юные и взрослые спортсмены, но и плавать для собственного удовольствия и поддержания здоровья все москвичи. Но с каждым годом прибавляется и современных физкультурно-оздоровительных комплексов (ФОК), в которых есть бассейны. Скоро появится еще несколько.
В новых столичных бассейнах смогут заниматься десятки тысяч москвичей. Фото: Сергей Михеев В новых столичных бассейнах смогут заниматься десятки тысяч москвичей. Фото: Сергей Михеев
В новых столичных бассейнах смогут заниматься десятки тысяч москвичей. Фото: Сергей Михеев

Такой физкультурно-оздоровительный комплекс для спортивной школы № 112 "Спутник" Москомспорта строится в Зеленограде в районе Старое Крюково, микрорайон 9, возле площади Колумба. Спортивный комплекс предназначен для круглогодичной спортивно-тренировочной деятельности, проведения районных соревнований. В его состав войдут физкультурно-оздоровительный комплекс и спортивное ядро с футбольным полем, дорожками для занятий легкой атлетикой и сектором для прыжковых дисциплин.

Здание спортивного комплекса пятиугольное и будет состоять из трех этажей с подвальным этажом и техническим подпольем. Его общая площадь составит около 9400 квадратных метров. Уже завершается монтаж металлических конструкций, устройство дренажа, отделка чаши бассейна и чистовая отделка помещений.

С каждым годом в столице прибавляется физкультурно-оздоровительных комплексов, в которых есть бассейны

На втором этаже будут расположены бассейн на шесть дорожек с раздевалками, зал сухого плавания, административные помещения, вентиляционные камеры, подсобные и вспомогательные помещения, а на третьем - административные, подсобные и вспомогательные помещения.

Физкультурно-оздоровительный комплекс с двумя бассейнами построят и в районе Чертаново, по адресу Чертановская улица, владение 45. Общая площадь составит более 3700 квадратных метров. В его состав войдут большой бассейн для оздоровительного плавания с ванной 25х16 метров, второй бассейн - с ванной 10х6 метров, предназначенный для обучения плаванию детей от 7 до 10 лет, блок раздевалок, буфет, технические, административные, бытовые и вспомогательные помещения, кабинеты медицинского назначения.

"На объекте завершены монолитные работы всех конструктивных элементов, строители приступили к работам по монтажу внутренних инженерных систем, в том числе систем водоподготовки бассейнов. Кроме того, начался монтаж кронштейнов для последующей установки вентилируемых фасадов", - сообщил руководитель департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

Этот проект предусматривает комплекс мероприятий для беспрепятственного передвижения маломобильных людей по прилегающей территории, а также для их занятий в бассейне, посещения предприятий общественного питания, врачебного кабинета. Кроме этого, для них на прилегающей территории будут предусмотрены парковочные места.

В районе Бибирево, по адресу Алтуфьевское шоссе, владение 100, будет также построен физкультурно-оздоровительный комплекс с двумя бассейнами. К работам планируется приступить в следующем году. Общая площадь двухэтажного ФОКа составит около 4200 квадратных метров, в составе комплекса будет бассейн длиной 25 метров, предназначенный для оздоровительного плавания, а также детский бассейн длиной 10 метров. В комплексе оборудуют также тренажерный зал площадью 200 квадратных метров.

"Как ранее отмечал мэр Москвы Сергей Семенович Собянин, мы уже увеличили количество спортивных объектов в Москве более чем в два раза. Это позволило более чем вдвое повысить число жителей города, занимающихся спортом. Адресной инвестиционной программой города Москвы на 2020-2023 годы по госпрограмме "Спорт Москвы" предусмотрено 23 объекта спортивного назначения с бассейнами в различных округах столицы", - подчеркнул Рафик Загрутдинов.

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