Под Владимиром построят распределительный центр интернет-магазина

Во Владимирской области построят распределительный центр маркетплейса Wildberries.

27 октября соответствующее трехстороннее соглашение о намерениях подписали врио губернатора региона Александр Авдеев, глава администрации Собинского района Александр Разов и генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук.

По информации администрации владимирской области, проект строительства распредцентра площадью 100 тысяч квадратных метров планируется реализовать в 2022-2023 годах на территории Колокшанского сельского поселения Собинского района. Преимуществами площадки стали транспортная доступность, а также обеспеченность необходимой инфраструктурой и трудовыми ресурсами. В проект инвестор планирует вложить около восьми миллиардов рублей. Запуск объекта позволит создать пять тысяч новых рабочих мест.

Администрации области и Собинского района окажут инвестору содействие в обеспечении площадки электроэнергией, водопроводной водой, газом, а также в получении необходимых согласований и разрешения на строительство, предоставлении господдержки инвестиционной деятельности и в сфере кадрового обеспечения.

- Такие крупные логистические объекты становятся не только центрами притяжения, но и хабами, которые выступают заказчиками широкого спектра продукции. Производителям выгодно быть ближе к ним, соответственно рядом появляются предприятия, которые заинтересованы в сотрудничестве, − объяснил, какую пользу для экономического развития региона принесет реализация нового инвестиционного проекта Александр Авдеев.

По словам врио губернатора, Wildberries показывает рост более 100 процентов в год, и это должно заинтересовать тех, кто уже работает в области, и кто рассматривает приход в регион со своим производством.

- Специализация у производств-спутников может быть очень широкая, а значит, жители Владимирской области смогут выбрать там работу по душе, - уверен Александр Авдеев.

Татьяна Бакальчук считает, что запуск нового распределительного центра позволит местным предпринимателям сократить собственные расходы на логистику и поможет выйти на новые рынки не только в России, но и еще в 16 странах.

- Всего за календарный год число продавцов из Владимирской области, реализующих на Wildberries свою продукцию, выросло в четыре раза − до 2320, а их продажи за девять месяцев 2021 года увеличились в 2,3 раза по отношению к аналогичному периоду 2021 года − до трех миллиардов, - привела статистику инвестор.