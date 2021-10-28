Присяжные признали невиновным бывшего главу Раменского района Подмосковья

Андрея Кулакова, бывшего главу Раменского района Московской области, присяжные признали невиновным в убийстве зампредседателя местной Общественной палаты Евгении Исаенковой.

Бывшего чиновника освободили из-под стражи и отпустили на все четыре стороны прямо в зале суда. Так завершилась эта детективная история, которая длилась больше трех лет.

Напомним, дело об убийстве возбудили после того, как 2 мая 2019 года в автомобиле нашли тело Евгении Исаенковой. По заключению экспертов, женщину задушили. Злые языки рассказали, что погибшая была в близких отношениях с главой района Андреем Кулаковым.

Его задержали 31 мая. И на следующий день суд отправил его в СИЗО. Кулаков с самого начала следствия категорически отрицал свою вину, утверждая, что во время убийства был дома. Надо сказать, что подсудимого присяжные оправдали почти единодушно. Пятеро сказали - невиновен, и только один посчитал вину доказанной.

По версии следствия, в ночь на 2 мая 2019 года Кулаков после скандала убил свою знакомую 39-летнюю Исаенкову, к которой "испытывал личные неприязненные отношения", после чего скрылся. Из показаний Кулакова следовало, что он состоял с Исаенковой в интимных отношениях. Со своего поста Андрей Кулаков в разгар следствия ушел по собственному желанию.

Если оправдание останется неизменным, то дело об убийстве придется расследовать снова

Как теперь будут развиваться события, пока сказать сложно. Само следствие вердикт присяжных еще не комментировало. Молчит и гособвинение.

Есть два возможных варианта развития событий.

Можно не соглашаться с мнением присяжных и искать нарушения закона в их действиях, чтобы оспорить решение судей из народа. И запустить судебный процесс по новой в надежде, что следующий состав присяжных посмотрит на собранные следствием доказательства "под другим углом".

Но если оправдание останется неизменным, то дело об убийстве женщины придется расследовать снова. Это самый тяжелый вариант, потому как с момента убийства прошел уже не один год. Значит, могли исчезнуть какие-то улики, могли забыть некоторые детали свидетели и так далее.

Но у Следственного комитета уже накоплен большой опыт в раскрытии преступлений прежних лет. Там находят убийц даже спустя десятилетия.