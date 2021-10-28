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28.10.2021 16:19
Рубрика: Власть

В комплекс городского хозяйства Москвы жители могут обратиться только онлайн

Текст: Ирина Огилько

Во время нерабочих дней - с 28 октября по 7 ноября включительно - предприятия и организации комплекса городского хозяйства (КГХ) будут принимать обращения граждан в онлайн-режиме. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

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"Для профилактики распространения коронавирусной инфекции в организациях и на предприятиях КГХ временно приостановлен прием граждан, - отметил Петр Бирюков. - Однако все специалисты продолжат работу в онлайн-режиме и будут принимать информацию по телефонам, электронной почте, через личные кабинеты граждан".

Заместитель мэра подчеркнул, что сегодня практически все услуги в сфере ЖКХ можно получить в онлайн-формате.

"Цифровизация в сфере ЖКХ помогает городу обеспечивать эффективную и бесперебойную работу коммунальных служб, а жителям - оперативно решать бытовые вопросы, - сказал Петр Бирюков. - Причем востребованность онлайн-сервисов жилищно-коммунальной сферы растет: только за прошлый год услугами ЖКХ онлайн москвичи воспользовались около 60 млн раз".

Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что решить любой коммунальный вопрос можно через Единый диспетчерский центр.

"Заявителю не нужно запоминать телефоны всех городских служб, достаточно одного номера, чтобы получить более 300 услуг, - рассказал заместитель мэра. - К информационной системе управления заявками Единого диспетчерского центра подключено более тысячи диспетчерских, время выполнения работ контролируется в режиме онлайн".

Кстати, сообщить о возникших проблемах москвичи могут на круглосуточную горячую линию общегородского контакт-центра по телефону +7 (495) 777-77-77, в Единый диспетчерский центр по телефону +7 (495) 539-53-53, на портал мэра Москвы "Наш город".

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