В Липецкой области откроют пункты выдачи сертификатов о вакцинации

Глава Липецкой области Игорь Артамонов поручил открыть дополнительные точки регистрации на портале госуслуг и распечатывания сертификатов о вакцинации от коронавирусной инфекции. Всего их будет 13, по одной в Ельце и Грязях, 11 - в Липецке. Они будут работать на территории торговых центров.

Игорь Артамонов пояснил, что такое решение принято в связи с резко возросшей нагрузкой на МФЦ и для сокращения очередей в центрах "Мои документы". Обслуживать посетителей будут сотрудники МФЦ, планируется привлечение волонтеров. Они помогут гражданам зарегистрироваться на портале госуслуг и распечатают сертификат о прохождении вакцинации.

В Ельце дополнительный пункт откроется в ТЦ "Ваш Дом", в Грязях - в ТРЦ "Айсберг". В Липецке будут задействованы крупные торговые центры: "Москва", "LСИТИ", "Ривьера", "Армада", "Европа" по улицам Советской и Стаханова, ТЦ "Октябрьский", "Ноябрьский", "Малибу", "Липецк", "Радуга".

Работы по оборудованию площадок уже ведутся. Принимать посетителей они должны начать в течение ближайших дней.