В Московском зоопарке готовят к открытию новый вход, павильон и мост

В столичном зоопарке готовят к скорому открытию сразу три новых крупных объекта - это входная группа, которая станет вторыми основными воротами в зоосад, уникальный павильон "Ластоногие" с бассейнами глубиной семь метров, а также мост над Большой Грузинской улицей, соединяющий старую и новую территории зоопарка. Корреспондент "РГ" увидел, как эти места выглядят за считанные дни до открытия.

Как пройти в библиотеку

Начнем, как и положено, со входа. Казалось бы, что тут может быть интересного? Зачем вообще строить вход? Сделал калитку в заборе и готово! Но на самом деле все сложнее. Сейчас у зоопарка есть всеми узнаваемый главный вход - это знаменитые ворота со стилизованной под старину башней на пересечении улиц Красная Пресня и Большая Грузинская.

Основных проблем у этого входа две. Первая - довольно низкая пропускная способность, из-за чего во время наплыва гостей, например, по выходным, образуются очереди.

Во-вторых, по сути, это просто проходные ворота с кассами и вспомогательными помещениями вроде магазина сувениров и медпункта - другой полезной нагрузки они не несут. Наконец, находится этот вход хоть и рядом с двумя станциями метро, до него все же нужно пройтись и перейти довольно оживленные дороги.

Новый вход решает все эти проблемы разом. Прежде всего это довольно большой павильон, который вмещает в себя сразу несколько функций. На входе гостей встречает стойка ресепшен, где можно задать все интересующие вопросы. При этом вы сразу попадаете в помещение, где летом прохладно, а зимой тепло. Сейчас, к примеру, билеты нужно покупать у главного входа на улице. Купить билеты в новом павильоне можно будет как в "умных" автоматах с большими сенсорными экранами, так и в обычных кассах, их предусмотрено сразу шесть. Дальше гости поднимаются по длинной парадной лестнице или двум траволаторам - на них без проблем можно заехать с детской коляской или инвалидным креслом. Если спешите поскорее увидеть обитателей зоосада, то можно сразу выходить в его новую часть, к обезьяннику и детскому зоопарку - там сейчас завершают благоустройство. На выходе из павильона будут сухие фонтаны, а также ели, окутанные искусственным туманом - это специальная система, которая распыляет воду в виде микрокапель. Изюминкой площадки станет символическая река - под синим стеклом прячутся несколько ярусов битого стекла с подсветкой. Внешне это выглядит как бликующая на свету вода, хотя на самом деле никакой влаги там нет. Кроме того, на небольшом пятачке уместятся пергола с качелями, летнее кафе, площадка для лекций и выступлений, скамейки для отдыха и многое другое.

Впрочем, много интересного и в самом новом входном павильоне. Там есть второй уровень, где нашлось место не только для туалетов и кафе, но и для библиотеки - это просторный универсальный зал, где можно будет почитать расставленные на многочисленных полках книги, поработать за компьютером, отдохнуть на диванах с чашкой кофе в руках, а иногда и послушать лекцию или посмотреть кино. Зал сделан так, что может использоваться под разные задачи - утром это место для конференции, днем - библиотека, а вечером - лекторий. Настоящий зал-трансформер.

Требованиям доступности для маломобильных людей павильон отвечает полностью - здесь нет никаких безальтернативных ступеней, подняться можно на лифте или по траволатору. В специальных санузлах много места, есть кнопка вызова помощника или врача, раковину и зеркало можно регулировать по высоте и наклону. Предусмотрены и специальные светильники - они помогают ориентироваться слабовидящим.

Купить билеты в новом павильоне можно будет как в "умных" автоматах с большими сенсорными экранами, так и в обычных кассах, их предусмотрено сразу шесть

"Одно из преимуществ нового входного павильона заключается в том, что он находится в считанных метрах от выхода со станции метро "Баррикадная", - объясняет глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - Гости зоопарка смогут выйти из метро, сделать буквально несколько шагов и оказаться возле билетных касс. При этом старый главный вход в зоопарк останется на месте, так что потоки посетителей будут разведены. Причем не только по разным входам, но и по противоположным территориям зоопарка - это позволит рассредоточить людей, чтобы они не находились все время в одном месте".

Пролетая над гнездом

Отчасти рассредоточение людей за счет нового входа побудило взяться за реконструкцию другой важной точки на карте зоопарка - моста над Большой Грузинской улицей. Этот мост - единственное пешеходное звено, напрямую соединяющее старую и новую территорию зоопарка. Ширина его еще недавно составляла 4 метра, из-за чего там регулярно возникали людские пробки - посетителям было трудно разойтись и в часы пик на мосту становилось как на платформе популярной станции метро. Ну а если после открытия нового входа людей станет больше и пойдут они друг другу навстречу? Вероятность пробок еще выше! Поэтому мост перестроили так, что его ширина выросла более чем вдвое - до 9 метров.

По форме новый переход напоминает закручивающуюся морскую волну, такого эффекта удалось достигнуть благодаря белым декоративным ограждающим балкам из алюминиевых сплавов. Строители сейчас заканчивают последние штрихи по подготовке моста, а у его спуска на старой территории зоопарка создается еще и новый вольер для птиц "Японский двор". На него будет открываться вид с самого моста, как и на весь зоосад в целом.

Фото: Олеся Курпяева

В гости к ластоногим

Но все же, пожалуй, важнейшая стройка в столичном зоопарке сегодня - павильон "Ластоногие". Это отдельное трехэтажное здание сложной конфигурации площадью 6 тысяч квадратных метров с пятью бассейнами с эффектом морской волны. В них будут плавать нерпы, тюлени, морские котики и моржи, также планируется выделить место для белух (вид зубатых китов). "Этот объект не имеет аналогов в России по своей уникальности и количеству экспозиций редких видов морских животных среди подобных сооружений", - говорит Рафик Загрутдинов.

Разработать проект уникального комплекса столичным властям помогал Штефан Херинг-Хагенбек - известный немецкий зоолог, строитель и директор гамбургского зоопарка, в котором подобный павильон для ластоногих уже много лет успешно работает и радует посетителей.

Ластоногие обитатели Русского Севера будут содержаться в новом павильоне круглый год - в пяти бассейнах глубиной от 3,5 до 7 метров будет в любое время года поддерживаться оптимальная температура. Этим летом бассейны уже испытали и заполнили водой, а сейчас строители завершают последние подготовительные работы. Бассейны будут наполняться соленой водой, которая каждый день будет проходить очистку с помощью современных технологий. При этом в ней сохранятся все полезные для животных свойства.

Чтобы приблизить бассейны к естественным для обитателей условиям, в них сделана система искусственной волны - на таких волнах смогут кувыркаться, например, морские котики и нерпы. Наблюдать за ними посетители смогут практически с расстояния вытянутой руки - смотровая зона обустроена на одном уровне с водой. В бассейнах при этом сделаны специальные островки и берега для удобства животных и обслуживающего персонала - часть из них оснащена подогревом, чтобы зимой не образовывалась наледь.

Внутренние помещения павильона как бы накрыты искусственной скалой - она придает постройке необычный внешний вид, а еще скрывает под собой от посторонних глаз помещения, где животные смогут оставаться без излишнего внимания. Например, в период рождения и вскармливания детенышей. Также внутри скалы спрятаны и технические помещения.

Кстати

В октябре столичный зоопарк по традиции изменил режим работы в связи с наступлением холодов - теперь он открыт каждый день без выходных с 9 до 18 часов, при этом кассы закрываются уже в 17 часов. Учитывайте это, если планируете посещение. Также имейте в виду, что попасть на территорию зоосада сейчас можно либо через главный вход, либо через детский зоопарк. Но совсем скоро откроется новый вход.