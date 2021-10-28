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28.10.2021 15:59
Рубрика: Экономика

Променад у воды

В Москве обустроят еще одну набережную - Крутицкую
Текст: Евгения Мамонова
РГ - Допвыпуск № 248(8599)
Береговая линия Москвы-реки - главной водной артерии столицы - растянулась более чем на 200 км. Несмотря на то, что Москва-река является одним из символов города, только четверть всех ее набережных благоустроена. Остальная часть заброшена и недоступна большинству жителей. Несколько лет назад власти Москвы приняли решение изменить сложившееся положение вещей и сделать набережные Москвы-реки более привлекательными. Так появилась концепция развития набережных главной столичной реки.
Когда проект реконструкции Крутицкой набережной воплотится в реальность, она станет еще одним украшением столицы. Фото: mos.ru Когда проект реконструкции Крутицкой набережной воплотится в реальность, она станет еще одним украшением столицы. Фото: mos.ru
Когда проект реконструкции Крутицкой набережной воплотится в реальность, она станет еще одним украшением столицы. Фото: mos.ru

Уже в следующем году в Москве должно появиться 64 километра обновленных набережных и 40 общественных зон, а к 2024 году благоустроено будет еще 120 километров береговой полосы. По задумке, реконструированные набережные станут точками притяжения для горожан и повысят привлекательность города для туристов.

Фактически будут возвращены к жизни огромные площадки, которые были заняты заброшенными заводами, промзонами или просто пришли в запустение. В городе появятся новые общественные пространства с прогулочными зонами, кафе, детскими и развлекательными площадками.

"По поручению мэра Сергея Собянина набережные будут построены по новым для Москвы правилам - со значительным отступом от береговой линии, что позволит организовать у воды качественное общественное пространство для отдыха и прогулок", - отметил руководитель департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

Уже в следующем году москвичи смогут увидеть обновленную Крутицкую набережную, реконструкция которой началась в 2020 году. Крутицкая набережная - это участок береговой зоны, который расположен в Таганском районе Центрального административного округа и Даниловского района Южного административного округа. Она продолжает Краснохолмскую набережную, начинается от Новоспасского моста, от выхода к реке 3-го Крутицкого переулка. В начале набережная параллельна Новоспасскому проезду, а затем отклоняется западнее и поднимается на возвышенность, переходя в Проектируемый проезд №1076, далее стыкуется с проектируемой Симоновской набережной.

Набережные будут построены по новым для Москвы правилам - со значительным отступом от береговой линии, что позволит организовать общественное пространство для отдыха и прогулок

В рамках проекта будет расширена проезжая часть до 2-х полос движения в каждом направлении, обустроена прогулочная зона с пешеходными дорожками, высажены деревья и кустарники, которые помогут сделать набережную зеленой и уютной, установлены скамейки и различные зоны отдыха, проведены коммуникации, в том числе освещение. Также в рамках благоустройства планируется разбить около 30 тысяч квадратных метров газона.

Обновленная набережная будет максимально комфортной для мам с колясками и людей с ограниченными возможностями здоровья. Так, на набережной сделают уклоны на тротуарах, а возле пешеходных переходов установят пониженный бортовой камень. Кроме того, на стыках тротуаров и проезжей части уложат наземные тактильные указатели, а опоры фонарей оклеят светоотражающей пленкой.

Реконструкция набережной затронет не только рекреационную зону, но и транспортную. Сейчас пропускная способность здесь оставляет желать лучшего. Согласно проекту реконструкции, Крутицкая набережная станет четырехполосной. Будет реконструирован почти километр автомобильной дороги от Новоспасского моста до Симоновской набережной. Пропускная способность после завершения всех ремонтных работ должна увеличиться на этом участке до 1,8 тысячи машин в час. Новый участок улично-дорожной сети повысит транспортную доступность жилья и реконструируемого спорткомплекса "Торпедо".

Крутицкую набережную продолжает Симоновская, которая также будет реконструирована. Это позволит сформировать единую благоустроенную территорию по левому берегу Москвы-реки от Кремля до Печатников, а также существенно улучшит ситуацию с подъездом к ЗИЛу и развлекательному комплексу "Остров Мечты".

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