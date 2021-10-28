В Москве около 200 тысяч детей переболели COVID-19

Коронавирусом в столице с начала пандемии переболели около 200 тысяч детей. Такую цифру назвала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она уточнила, что раньше в городе выявлялось около 200-300 заболевших детей в день, а теперь фиксируется около тысячи. Госпитализируют ежедневно 20-30 юных москвичей. "На сегодняшний день семь детей у нас, которые лечатся в больнице Башляевой, болеют очень тяжело, двое из них находятся на ИВЛ", - рассказала Ракова телеканалу "Россия-24".

По словам заммэра, дельта-штамм особенно тяжело переносят дети 14-17 лет и те, что имеют сопутствующие заболевания. После перенесенного ковида у детей все чаще наблюдается мультисистемный воспалительный синдром, похожий на болезнь Кавасаки, отметила Ракова.