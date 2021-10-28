В Москве поймали подозреваемых в угоне корейских машин

В Москве задержали двух подозреваемых, предположительно угонявших корейские автомобили. Предварительно установлено, что угонщики использовали приборы для доступа в салоны машин и запуска двигателей. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что таким образом преступники похитили два автомобиля, припаркованных на улицах Левобережной и Дыбенко в столичном районе Ховрино. Выяснилось, что специализировались они именно на автомобилях корейского производства. Материальный ущерб превысил шесть миллионов рублей.

Полицейские при силовой поддержке Росгвардии поймали двух подозреваемых в Московской области. Украденные иномарки нашли в арендованном загородном доме. Там же - документы, личные вещи хозяев и государственные регистрационные знаки машин. Задержанные взяты под стражу.