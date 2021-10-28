В парке "Патриот" развернули госпиталь для больных COVID-19

В подмосковном парке "Патриот" снова развернули временный госпиталь для зараженных коронавирусом, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"Мы развернули дополнительные койки. И спасибо Министерству обороны", - сказал он в эфире телеканала "360". По его словам, Минобороны также направляет туда врачей.

Согласно постановлению губернатора Московской области, с 28 октября по 7 ноября в регионе введен режим нерабочих дней. На этот период закрываются все магазины, кроме продуктовых и аптек, общепит, кроме доставок и работы навынос, салоны красоты, физкультурно-оздоровительные комплексы, кинотеатры и концертные залы.