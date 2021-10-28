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Рубрика: Происшествия

В Подмосковье найден мертвым отставной генерал ФСБ

Текст: Сергей Бабкин

В Московской области найдено тело отставного генерала ФСБ Александра Кубасова.

Фото: Виталий Савельев/РИА Новости
Умер бывший командующий войсками на Северном Кавказе генерал Казанцев

Как сообщает источник ТАСС в правоохранительные органах, Александр Кубасов скончался в номере отеля в деревне Вырубово. Предположительно смерть генерала не носит криминального характера и, скорее всего, связана с вирусной пневмонией. Обстоятельства гибели мужчины уточняются.

Александр Кубасов, согласно данным открытых источников, вышел на пенсию в 2018 году в звании генерал-лейтенанта. До этого он несколько лет возглавлял УФСБ по Ярославской области.

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