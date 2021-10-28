В школах Воронежа начался прием пациентов поликлиник

Медицинские кабинеты воронежских школ №№ 34 и 75 задействованы для приема пациентов из соседних поликлиник. Рассматривается возможность организации первичного медицинского смотра на базе еще одной школы, № 43. Перепрофилирование закрытых на каникулы школ в мэрии объяснили чрезмерной загруженностью медучреждений.

- В связи с высокой потребностью отдельных поликлиник в помещениях для проведения первичного осмотра посетителей, взятия анализов (в том числе тестирования на COVID-19), обусловленной необходимостью разделения потоков людей и уменьшения очередей, принято решение задействовать школы, в каждой из которых имеется лицензированный медкабинет, - рассказали в администрации Воронежа.

В используемых помещениях ежедневно проводится уборка и дезинфекция, перед возвращением детей школы будут должным образом обработаны. Поскольку полностью решить проблему дефицита площадей таким образом не удалось, власти рассматривают возможность открытия первичного приема и в других учреждениях - например, в домах культуры.

- Вопрос передачи объектов под ковидные отделения не рассматривается, - отметили в пресс-службе мэрии.