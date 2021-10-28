В столице оценили навыки пожарных и спасателей

На учебно-тренировочном полигоне в Апаринках прошла оценка готовности подразделений столичных пожарных и спасателей. Об этом "РГ" рассказали в пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы.

В этом году мероприятие проходило в новом формате: участники тренировки прибывали на полигон, как на реальное происшествие - не зная, какие испытания их ждут. На полигоне для проведения оценки создали 14 учебных точек. По замыслу, в результате аварии на заводе в цехе произошел взрыв, возникли возгорания, в том числе в местах хранения легковоспламеняющихся жидкостей, произошла разгерметизация емкости с химически опасными веществами, обрушились перекрытия нескольких зданий, на проезжей части и на территории предприятия случились крупные дорожно-транспортные происшествия.

Пожарно-спасательные и аварийно-спасательные расчеты должны были устранить последствия происшествий и спасти условных пострадавших. Спасатели и пожарные самостоятельно принимали решения об очередности выполнения действий и распределении сил и средств. Как и в реальной жизни, их действия координировались оперативным штабом. Во время выполнения заданий участники получали новые вводные данные - увеличилась площадь пожара и количество пострадавших, произошло обрушение конструкций, вышло из строя снаряжение и оборудование и другие усложняющие проведение аварийно-спасательных работ условия. Чтобы решить непростые задачи, специалисты применяли накопленные знания и практический опыт. Испытания прошли успешно.

Напомним, что сейчас в 37 реагирующих пожарно-спасательных и аварийно-спасательных подразделениях Центра трудятся более трех тысяч профессионалов, на вооружении которых более трехсот единиц современной пожарно-спасательной техники и аварийно-спасательного оборудования.

В службу поискового и аварийно-спасательного обеспечения Московского авиацентра входит около 30 спасателей, имеющих допуски к различным видам аварийно-спасательных работ и владеющих навыками спасения людей с земли, воды и воздуха. Они обучены беспарашютному десантированию с воздушного судна беспосадочным способом, что позволяет прибывать на помощь не только на спасательном автомобиле, но и на вертолете.

Кстати, учебный полигон в Апаринках создан в соответствии с учетом специфики столицы. На территории полигона функционирует около 30 площадок и спортивная база для профессиональной подготовки спасателей и пожарных. Более десяти тысяч пожарных, спасателей и добровольцев ежегодно проходят практическое обучение на площадках полигона.