В столице оценили навыки пожарных и спасателей

Новости

АрМИ-2022 пройдут на территории 15 стран 18:10
Fix Price повысит цены 18:06
На учениях ПВО под Астраханью зенитчики сбили более 40 воздушных целей 18:06
В Москве салоны сотовой связи могут закрыть за нарушение нерабочих дней 17:47
На Дальнем Востоке строят жилье в рамках комплексного развития территорий 17:45
Суд вновь подтвердил приостановку эксплуатации четырех самолетов "Якутии" 17:41
Сенатор назвал отравления метанолом умышленной диверсией 17:33
Строить инфраструктуру с помощью облигаций хотят 25 регионов 17:30
Ракова: Ситуация с коронавирусом в Москве остается напряженной 17:26
За незаконное хранение и сбыт метилового спирта могут надолго посадить 17:24
"Газпром" готов обеспечить треть прироста мирового потребления газа 17:21
Орловские власти ввели QR-коды для спа-салонов 17:09
Жириновский предложил ввести уголовное наказание для антипрививочников 17:00
Криштиану Роналду в пятый раз станет отцом 16:59
Захарова: Силовики Киева сознательно идут на обострение в Донбассе 16:50
Пандемия усилила социальное неравенство 16:50
В Москве подвели итоги первого этапа исследований детского "Спутника V" 16:46
Вакцина против COVID-19 для детей формирует хороший клеточный иммунитет 16:41
Почти у половины россиян выросла нагрузка на работе в связи с удаленкой 16:34
Лавров примет участие в саммите "двадцатки" в Риме в очном формате 16:24
Многокалиберный АКВ-521 показали в подробностях 16:18
"Муз-ТВ" обвинили в пропаганде нетрадиционных отношений среди детей 16:09
Названы самые популярные у туристов регионы на нерабочую неделю 16:05
Названо число пассажиров без масок в транспорте Москвы 15:55
Дом, где Марадона провел первые годы жизни, объявили историческим памятником 15:44
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Вильфанд рассказал, когда придет настоящая зима и начнутся снегопады
Вильфанд рассказал, когда придет настоящая зима и начнутся снегопады
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Давайте поможем семье незрячих астраханцев, которые ждут второго ребенка
Давайте поможем семье незрячих астраханцев, которые ждут второго ребенка
28.10.2021 18:16
Рубрика: Происшествия

В столице оценили навыки пожарных и спасателей

Текст: Ирина Огилько
На учебно-тренировочном полигоне в Апаринках прошла оценка готовности подразделений столичных пожарных и спасателей. Об этом "РГ" рассказали в пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы.
Фото: пресс-служба Департамента ГО, ЧС и ПБ Фото: пресс-служба Департамента ГО, ЧС и ПБ
Фото: пресс-служба Департамента ГО, ЧС и ПБ

В этом году мероприятие проходило в новом формате: участники тренировки прибывали на полигон, как на реальное происшествие - не зная, какие испытания их ждут. На полигоне для проведения оценки создали 14 учебных точек. По замыслу, в результате аварии на заводе в цехе произошел взрыв, возникли возгорания, в том числе в местах хранения легковоспламеняющихся жидкостей, произошла разгерметизация емкости с химически опасными веществами, обрушились перекрытия нескольких зданий, на проезжей части и на территории предприятия случились крупные дорожно-транспортные происшествия.

Фото: Владимир Аносов/РГ
В аэропорту Краснодара потушили "пожар" на пассажирском лайнере

Пожарно-спасательные и аварийно-спасательные расчеты должны были устранить последствия происшествий и спасти условных пострадавших. Спасатели и пожарные самостоятельно принимали решения об очередности выполнения действий и распределении сил и средств. Как и в реальной жизни, их действия координировались оперативным штабом. Во время выполнения заданий участники получали новые вводные данные - увеличилась площадь пожара и количество пострадавших, произошло обрушение конструкций, вышло из строя снаряжение и оборудование и другие усложняющие проведение аварийно-спасательных работ условия. Чтобы решить непростые задачи, специалисты применяли накопленные знания и практический опыт. Испытания прошли успешно.

Напомним, что сейчас в 37 реагирующих пожарно-спасательных и аварийно-спасательных подразделениях Центра трудятся более трех тысяч профессионалов, на вооружении которых более трехсот единиц современной пожарно-спасательной техники и аварийно-спасательного оборудования.

В службу поискового и аварийно-спасательного обеспечения Московского авиацентра входит около 30 спасателей, имеющих допуски к различным видам аварийно-спасательных работ и владеющих навыками спасения людей с земли, воды и воздуха. Они обучены беспарашютному десантированию с воздушного судна беспосадочным способом, что позволяет прибывать на помощь не только на спасательном автомобиле, но и на вертолете.

Кстати, учебный полигон в Апаринках создан в соответствии с учетом специфики столицы. На территории полигона функционирует около 30 площадок и спортивная база для профессиональной подготовки спасателей и пожарных. Более десяти тысяч пожарных, спасателей и добровольцев ежегодно проходят практическое обучение на площадках полигона.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Правительство МЧС Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Сеть экспресс-тестирования на COVID-19 в Москве расширят до 70 точек
Польская компания PGNiG попросила "Газпром" снизить цены на газ
В Кремле опровергли перезапуск информационной кампании по вакцинации
Каршерингу и такси разрешили давать доступ к машинам по отпечаткам пальцев
Протест на оценку Дины Авериной отклонили, оставив ее с серебром
Верховный суд разрешил возвращать в автосалон машины со скрученным пробегом
Видео: лихач чудом выжил в ужасной аварии