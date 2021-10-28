В Воронежской области откроют крупные объекты здравоохранения

Хирургический корпус онкодиспансера, большую поликлинику построят в регионе в 2022 году в рамках адресной инвестиционной программы. Всего на ее реализацию направят почти 14,5 миллиарда рублей.

Ключевые направления финансирования обсудили на встрече депутатов облдумы с чиновниками "строительного" блока, которую провел председатель комитета по бюджетной политике, налогам и финансам Николай Колосков. В обсуждении участвовали его заместители Александр Вериковский и Елена Губина, а также глава комитета по строительной политике Дмитрий Лукинов.

Напомним, в течение октября по поручению председателя Воронежской областной думы Владимира Нетесова парламентарии и члены облправительства обсуждают проект бюджета на 2022-й плановый период 2023-2024 годов.

Как рассказал руководитель департамента строительной политики Артур Кулешов, в текущем году введено в эксплуатацию 12 крупных объектов: три школы вместимостью более тысячи учеников каждая, три детских сада, ряд медучреждений, стадион и ДК. Шесть зданий возведено в рамках национальных проектов.

В 2022-м в Воронеже планируется открыть хирургический корпус онкодиспансера и поликлинику на 1100 посещений в смену с подстанцией скорой медицинской помощи на 10 бригад. Строительство ведется в рамках нацпроектов "Здравоохранение" и "Жилье".

Парламентарии поинтересовались, возникают ли какие-то сложности при реализации адресной инвестпрограммы. Докладчик отметил, что на сроки сдачи и итоговую стоимость ряда объектов могут повлиять "антиковидные" ограничения, запрет на ввоз в Россию иностранных рабочих и рекордный рост цен на стройматериалы, произошедший в 2021 году. Однако, по словам Кулешова, пока средства осваиваются по графику. Остаток - четыре миллиарда рублей - будет потрачен, в частности, на завершение строительства и полное оснащение онкогематологического корпуса областной детской больницы № 1.

Отвечая на вопросы депутатов, руководитель департамента сообщил, что открытые по нацпроектам объекты образования, культуры и здравоохранения в муниципальных районах загружены почти на сто процентов. Некоторые проектировались "с запасом на перспективу" - например, большая школа в поселке Отрадное находится в районе массовой высотной застройки и будет заполняться по мере его заселения. При планировании строительства учитывается мнение глав районов, а также наказы граждан, поступившие через депутатов Воронежской областной думы.

Николай Колосков указал на острую нужду в детском саде в Нижнедевицком районе: на очереди там более 70 малышей. Строительство запланировано на 2022-2023 годы. Александр Вериковский спросил, когда начнется реконструкция Бутурлиновской ЦРБ. Выяснилось, что масштабные работы намечены на 2023 год.

Обсудили на встрече и реконструкцию стадиона "Факел" в Воронеже. Контракт с подрядчиками уже заключен, на оплату работ в бюджете области зарезервировано около 850 миллионов рублей.

Глава инспекции госстройнадзора Воронежской области Сергей Болгов, в свою очередь, заявил, что нагрузка на его сотрудников существенно возросла, что затрудняет качественную работу. На одного инспектора приходится около 80 объектов - в восемь раз больше, чем рекомендовано на федеральном уровне. Для улучшения ситуации необходимо расширить штат и ввести стимулирующие выплаты, сказал Болгов.

Фото: Воронежская областная Дума

Председатель профильного комитета облдумы Дмитрий Лукинов попросил коллег поддержать все озвученные предложения. По его мнению, создание достойных условий для работы инспекторов поможет эффективно противодействовать незаконному строительству. Также парламентарии отметили, что необходимо ускорить перевод архива инспекции в электронный формат.