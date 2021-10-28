В Воронежской области продолжат улучшать облик городов

На развитие архитектурной и градостроительной деятельности в 2022 году регион направит 162 миллиона рублей. Об этом сообщил руководитель профильного департамента Андрей Еренков на встрече с депутатами Воронежской облдумы.

Напомним, такие встречи проводятся по поручению председателя Воронежской областной думы Владимира Нетесова в преддверии нулевого чтения бюджета на 2022 и плановый период 2023-2024 годов. Парламентарии и представители исполнительных органов власти вырабатывают единое мнение о приоритетах и объемах финансирования по разным отраслям экономики.

В текущем году на мероприятия департамента архитектуры и градостроительства было выделено свыше 182 миллионов рублей, из которых 92,6 миллиона ушло на работу "Нормативно-проектного центра". Муниципалитетам предоставлялись субсидии на градостроительное проектирование на общую сумму 57,6 миллиона рублей. На создание условий для повышения качества архитектурной деятельности было предусмотрено почти 32 миллиона. Основная часть этих средств пошла на разработку эскизного проекта и проектной документации второй очереди Петровской набережной.

Кроме того, департамент готовил нормативно-правовую базу для реализации в Воронежской области механизма комплексного развития территорий. Теперь администрация Воронежа готовит перечень пилотных площадок.

В ближайшие три года продолжится системная работа по управлению развитием территорий, заверил руководитель департамента Андрей Еренков. Для этого будет проведена актуализация схемы территориального планирования региона, правил землепользования и застройки, а также подготовка документации по планировке на новые объекты. В 2022 году департаменту потребуется 162 миллиона рублей.