В выходные столичный воздух прогреется до рекорда

"Короткое бабье лето" предсказал специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец на своей социальной странице. Схожий прогноз озвучила "РГ" главный специалист метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова.

"Будет наблюдаться сухая и солнечная погода, самым теплым днем ожидается суббота", - сообщил в аккаунте в Instagram метеоролог Тишковец.

До +14 градусов сможет прогреться воздух в субботу, 30 октября, заявила "РГ" Татьяна Позднякова. "Суббота будет хорошим теплым днем, без дождей не обойдется, но они будут кратковременными. Ветер стихнет, а воздух прогреется до +14 в Москве и до +15 по области", - сказала она. По ее словам, до рекорда может не хватить совсем чуть-чуть. Для 30 октября рекордом является +14,5 градуса, которые "набрала" температура в 1967 году.