Вакцина против COVID-19 для детей формирует хороший клеточный иммунитет

Исследования первого этапа двукратной вакцинацией добровольцев вакциной Гам-КОВИД-Вак М как 1/10, так и 1/5 дозы, ориентированной на взрослых, способна приводить к формированию хорошего поствакцинального клеточного иммунитета. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

Кроме того, выяснилось, что препарат для детей безопасен. Сейчас идет предварительный отбор добровольцев на второй этап исследования.

Напомним, в первом этапе участие приняли 99 несовершеннолетних в возрасте 12-17 лет. Оба компонента исследуемой вакцины получили 92 добровольца.