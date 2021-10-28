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28.10.2021 11:34

Владимирская компания завершила разработку новой формы "Спутника V"

26 октября врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев и полномочный представитель президента России в ЦФО Игорь Щеголев ознакомились с производством вакцины "Спутник V" на площадке завода в поселке Вольгинский Петушинского района.
Фото: Администрация Владимирской области Фото: Администрация Владимирской области
Фото: Администрация Владимирской области

Завод был построен и введен в эксплуатацию в 2020 году. Компания - крупнейший в России производитель субстанции вакцины от COVID-19. Производственные мощности предприятия позволяют удовлетворить потребности страны и поставлять субстанции в ряд стран-партнеров.

Фото: Администрация Владимирской области
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- Эта компания разработала первый отечественный экспресс-тест на COVID-19 и поставила на российский и зарубежные рынки уже более 100 миллионов доз "Спутника V". Сегодня она занимается социально значимой разработкой - назальной формой вакцины от коронавируса. Уверен, что новый проект принесет большую пользу людям, − отметил Александр Авдеев.

По словам гендиректора фармкомпании Даниила Талянского, разработка новой формы вакцины, которая впрыскивается в нос, уже завершена. В таком виде она переносится мягче, но по эффективности ничуть не уступает классической форме. После получения разрешения от Минздрава начнется ее клиническое исследование.

Еще один весомый вклад владимирской компании в борьбу с коронавирусом - разработка и производство тестов для диагностики заболевания. В самом начале пандемии, в апреле 2020 года, она зарегистрировала первый отечественный экспресс-тест, позволяющий, используя стандартное оборудование, с точностью более 94 процентов выявить наличие вируса в течение 40 минут. Также пользуются спросом тесты на клеточный иммунитет и антитела. Кроме того, компания ведет разработку лекарств для лечения новой коронавирусной инфекции.

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