Власти Подмосковья могут вернуть QR-систему с 8 ноября

В Московской области сфера услуг и общепита может вернуться к системе с QR-кодами. Об этом в прямом эфире телеканала "360" заявил губернатор Андрей Воробьев.

"Допускаю вполне, что после 8 ноября мы должны открыть все услуги и рестораны. И я с большой долей вероятности предполагаю, что это будет по QR-кодам", - сказал глава региона.

Сейчас в Подмосковье, как и во всей столичной агломерации, действует режим нерабочих дней. Таким образом власти рассчитывают разорвать цепочки передачи вируса и стабилизировать эпидситуацию.