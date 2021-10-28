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28.10.2021 06:38

Чите выделили 1,26 млрд рублей на реализацию проекта «Чистый воздух»

Текст: Александр Форин (Чита)
Российская газета - Экономика Дальнего Востока № 247(8598)
Как только в Забайкалье приходят холода, Чита по традиции окунается в смог. В городе, входящем в пятерку самых "грязных" в России, реализуют федеральный проект "Чистый воздух", но экологическая ситуация по-прежнему тяжелая.

На местной площадке ОНФ в ходе "круглого стола" проблему обсудили общественники, ученые, представители краевых и городских властей, надзорных органов.

К 2024 году количество вредных выбросов в столице Забайкалья должно снизиться на 20 процентов. Таков целевой показатель проекта "Чистый воздух", на реализацию которого Чите выделили 1,26 миллиарда рублей из федерального бюджета.

Фото: Алексей Михайлов/РГ
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По утвержденному весной комплексному плану улучшения состояния городской атмосферы львиная доля отпущенных средств - чуть более миллиарда рублей - пойдет на строительство троллейбусных линий, которые заменят автобусные маршруты, троллейбусного депо "Каштак" и обновление подвижного состава. Ожидается, что линии экологически чистого городского транспорта войдут в строй в 2022 году.

А еще будут закрыты три котельные на улицах Шилова, Верхоленской и в районе стадиона СибВО. Потребителей переведут на централизованное отопление. По оценкам специалистов, все эти меры позволят снизить вредные выбросы в атмосферу на 4,28 процента. А как быть с остальными 15,72 процента целевого показателя?

- Если бы город смог избавиться от мелких котельных и печей в частном секторе, выбросы от которых составляют около 40 процентов, то ситуация бы улучшилась. Этот источник загрязнения - самая большая проблема, - заявила начальник отдела министерства природных ресурсов Забайкальского края Ирина Воронина.

Профессор, доктор технических наук, ведущий научный сотрудник Института нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН Николай Сигачев уверен: о комплексном плане пока говорить не приходится. Намеченное остается всего лишь перечнем мероприятий.

- Нужно понимать, куда идти и чего добиваться. Если закрывать по две-три котельные в год, а в Чите сейчас ликвидации подлежат около 40, то процесс растянется на десятилетия, - подчеркнул эксперт. - Развитие троллейбусного транспорта с научным сообществом не обсуждали. Произошла подмена понятий. Троллейбусная линия - решение транспортной проблемы, к чистоте воздуха она относится косвенно.

По мнению Николая Сигачева, выделенными средствами нужно было распорядиться по-другому, а проработанная программа могла бы обойтись гораздо дешевле - в "долю процента от планируемых средств". На вопрос: "Как очистить воздух минимальными усилиями?" - профессор ответил, что наилучший вариант - переселение людей из частного сектора с печным отоплением в благо­устроенное жилье, как это делалось с 1970-х, и изменение генплана города.

- Часть населения не станет переселяться, как вы ни агитируйте, - парировал вице-премьер краевого правительства Сергей Гордеев. - Помогут только газ или электричество вместо печного отопления.

Согласно целевым показателям к 2024 году количество вредных выбросов в Чите должно уменьшиться на 20 процентов. Но намеченные меры позволят добиться снижения только на 4,28

По прогнозам регионального министерства ЖКХ, автономная газификация Читы, возможно, начнется в 2023 году. Власти Забайкалья собираются включать необходимые мероприятия в проект "Чистый воздух" и переводить частные домовладения в городе на газовое отопление.

Профессор кафедры географии, безопасности жизнедеятельности и технологии ЗабГУ, доктор географических наук, член-корреспондент Российской экологической академии Андрей Томских считает, что немаловажный аспект загрязнения воздуха в Чите - это дымящие частные гаражи и объекты минобороны, которые никто не принимает во внимание.

- Мы говорим про дома с печным отоплением, а гаражные кооперативы учитывали? Их же не будут газифицировать? В районе МЖК, в районе "Макси" при наступлении холодов в гаражах топят печи, и там дымка стоит, - напомнил Андрей Томских.

Котельные, отапливающие объекты минобороны, находятся в тех же районах и делают выбросы в атмосферу столь же интенсивно. По словам профессора, некоторые жители микрорайона Октябрьский на зиму переезжают, потому что кочегарка местной воинской части дымит прямо в окна домов.

По словам заместителя главы администрации Читы Андрея Гренишина, частные гаражи в число источников загрязнения воздуха официально еще не попали.

Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области
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- Пока работы такой не было. Но буржуйки в гаражах, конечно, есть, - согласился вице-мэр и добавил: - В городе около 300 автономных котельных. Информацию о них мы передали Росприроднадзору для проверок.

Между тем жители столицы Забайкалья жалуются в ОНФ на отсутствие контроля за выбросами. Надзорные органы не занимаются кочегаркой при частной станции техобслуживания или на торговой базе, а уж личными домами и подавно.

- Чистый воздух - это важнейший вопрос для читинцев. Но пока ситуация только ухудшается. Когда принимался комплексный план мероприятий по снижению выбросов, в него внесли пункты, эффект от которых не просчитан. Мы говорим об этой проблеме уже два года, но в краевом министерстве природных ресурсов нет полной картины источников загрязнения и их вклада в состояние воздуха в Чите, - заявил модератор тематической площадки ОНФ "Экология" Анатолий Старостин.

Эксперты ОНФ полагают, что Забайкалью нужна комплексная программа защиты окружающей среды, куда бы вошли не только мероприятия федерального проекта "Чистый воздух", но и другие, влияющие на ее состояние в комплексе. Например, нужно выводить в правовое поле мелкие котельные, расселять аварийное и ветхое жилье с печным отоплением, субсидировать переход домохозяйств на экологичные виды топлива, а предпринимателей - на экологичное оборудование, технику и технологии.

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