Чите выделили 1,26 млрд рублей на реализацию проекта «Чистый воздух»

Как только в Забайкалье приходят холода, Чита по традиции окунается в смог. В городе, входящем в пятерку самых "грязных" в России, реализуют федеральный проект "Чистый воздух", но экологическая ситуация по-прежнему тяжелая.

На местной площадке ОНФ в ходе "круглого стола" проблему обсудили общественники, ученые, представители краевых и городских властей, надзорных органов.

К 2024 году количество вредных выбросов в столице Забайкалья должно снизиться на 20 процентов. Таков целевой показатель проекта "Чистый воздух", на реализацию которого Чите выделили 1,26 миллиарда рублей из федерального бюджета.

По утвержденному весной комплексному плану улучшения состояния городской атмосферы львиная доля отпущенных средств - чуть более миллиарда рублей - пойдет на строительство троллейбусных линий, которые заменят автобусные маршруты, троллейбусного депо "Каштак" и обновление подвижного состава. Ожидается, что линии экологически чистого городского транспорта войдут в строй в 2022 году.

А еще будут закрыты три котельные на улицах Шилова, Верхоленской и в районе стадиона СибВО. Потребителей переведут на централизованное отопление. По оценкам специалистов, все эти меры позволят снизить вредные выбросы в атмосферу на 4,28 процента. А как быть с остальными 15,72 процента целевого показателя?

- Если бы город смог избавиться от мелких котельных и печей в частном секторе, выбросы от которых составляют около 40 процентов, то ситуация бы улучшилась. Этот источник загрязнения - самая большая проблема, - заявила начальник отдела министерства природных ресурсов Забайкальского края Ирина Воронина.

Профессор, доктор технических наук, ведущий научный сотрудник Института нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН Николай Сигачев уверен: о комплексном плане пока говорить не приходится. Намеченное остается всего лишь перечнем мероприятий.

- Нужно понимать, куда идти и чего добиваться. Если закрывать по две-три котельные в год, а в Чите сейчас ликвидации подлежат около 40, то процесс растянется на десятилетия, - подчеркнул эксперт. - Развитие троллейбусного транспорта с научным сообществом не обсуждали. Произошла подмена понятий. Троллейбусная линия - решение транспортной проблемы, к чистоте воздуха она относится косвенно.

По мнению Николая Сигачева, выделенными средствами нужно было распорядиться по-другому, а проработанная программа могла бы обойтись гораздо дешевле - в "долю процента от планируемых средств". На вопрос: "Как очистить воздух минимальными усилиями?" - профессор ответил, что наилучший вариант - переселение людей из частного сектора с печным отоплением в благо­устроенное жилье, как это делалось с 1970-х, и изменение генплана города.

- Часть населения не станет переселяться, как вы ни агитируйте, - парировал вице-премьер краевого правительства Сергей Гордеев. - Помогут только газ или электричество вместо печного отопления.

Согласно целевым показателям к 2024 году количество вредных выбросов в Чите должно уменьшиться на 20 процентов. Но намеченные меры позволят добиться снижения только на 4,28

По прогнозам регионального министерства ЖКХ, автономная газификация Читы, возможно, начнется в 2023 году. Власти Забайкалья собираются включать необходимые мероприятия в проект "Чистый воздух" и переводить частные домовладения в городе на газовое отопление.

Профессор кафедры географии, безопасности жизнедеятельности и технологии ЗабГУ, доктор географических наук, член-корреспондент Российской экологической академии Андрей Томских считает, что немаловажный аспект загрязнения воздуха в Чите - это дымящие частные гаражи и объекты минобороны, которые никто не принимает во внимание.

- Мы говорим про дома с печным отоплением, а гаражные кооперативы учитывали? Их же не будут газифицировать? В районе МЖК, в районе "Макси" при наступлении холодов в гаражах топят печи, и там дымка стоит, - напомнил Андрей Томских.

Котельные, отапливающие объекты минобороны, находятся в тех же районах и делают выбросы в атмосферу столь же интенсивно. По словам профессора, некоторые жители микрорайона Октябрьский на зиму переезжают, потому что кочегарка местной воинской части дымит прямо в окна домов.

По словам заместителя главы администрации Читы Андрея Гренишина, частные гаражи в число источников загрязнения воздуха официально еще не попали.

- Пока работы такой не было. Но буржуйки в гаражах, конечно, есть, - согласился вице-мэр и добавил: - В городе около 300 автономных котельных. Информацию о них мы передали Росприроднадзору для проверок.

Между тем жители столицы Забайкалья жалуются в ОНФ на отсутствие контроля за выбросами. Надзорные органы не занимаются кочегаркой при частной станции техобслуживания или на торговой базе, а уж личными домами и подавно.

- Чистый воздух - это важнейший вопрос для читинцев. Но пока ситуация только ухудшается. Когда принимался комплексный план мероприятий по снижению выбросов, в него внесли пункты, эффект от которых не просчитан. Мы говорим об этой проблеме уже два года, но в краевом министерстве природных ресурсов нет полной картины источников загрязнения и их вклада в состояние воздуха в Чите, - заявил модератор тематической площадки ОНФ "Экология" Анатолий Старостин.

Эксперты ОНФ полагают, что Забайкалью нужна комплексная программа защиты окружающей среды, куда бы вошли не только мероприятия федерального проекта "Чистый воздух", но и другие, влияющие на ее состояние в комплексе. Например, нужно выводить в правовое поле мелкие котельные, расселять аварийное и ветхое жилье с печным отоплением, субсидировать переход домохозяйств на экологичные виды топлива, а предпринимателей - на экологичное оборудование, технику и технологии.