Для развития Русского и Большого Уссурийского нашли очередные идеи

В октябре появилась новость о том, что Русский может стать первой территорией в Приморском крае, которая будет развиваться в соответствии с комплексным планом, подготовленным правительством региона совместно с корпорацией "Туризм.рф". Это не первая идея, касающаяся острова, и не факт, что последняя. Между тем в соседнем Хабаровском крае давно пишут сценарий будущего для Большого Уссурийского. Что уже было обещано сделать на двух уникальных дальневосточных островах, что удалось воплотить, а что осталось лишь в мечтах, выясняли корреспонденты "РГ".

Вот уже почти 15 лет остров Русский переживает громадье планов развития. Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Одно другому не мешает

О том, что часть Владивостока расположена на острове Русском, широкому кругу россиян стало известно в 2007 году, когда правительство приняло решение о проведении там саммита АТЭС-2012. Со­отечественники представляли себе этакий небольшой островок. Приходилось объяснять, что площадь Русского больше территории материковой части города: примерно 100 квадратных километров. Сравнимо с Парижем.

И вот уже почти 15 лет остров переживает громадье планов развития. Часть из них осуществилась, часть находится в полуреализованном состоянии, остальное так и осталось мечтой.

В соответствии с последней "комплексной" идеей будет разработана концепция туристического развития региона, проведено детальное мастер-планирование, определение наиболее интересных и востребованных путешественниками направлений (неужели до сих пор не известны?). Остров станет пилотной территорией этой концепции.

Предложение соотносится с самым первым сценарием, представленным еще в начале века, - созданием рекреационной (столько моря вокруг!) особой экономической зоны. Она, кстати, так и не заработала. Потом не получилось сделать на Русском ТОР, потому что хотелось впихнуть туда все: научно-образовательный, исследовательский, технологический, медицинский, выставочный и туристический кластеры. Сейчас поговаривают о придании острову статуса федеральной территории.

Из самого заметного осуществленного: построен мост, кампус федерального университета и его медцентр, океанариум, работает инновационный научно-технологический центр.

Из недоосуществленного: 350 семей преподавателей ДВФУ и ученых ДВО РАН - членов жилищного кооператива "Остров" восьмой год ждут жилья, заморожено строительство инновационного культурного центра. В список долгостроев попал культурно-образовательный центр с хореографической, музыкальной школами и интернатом.

"Объект важный, здесь будут учить детей. Если не построите в срок (август 2021-го. - Прим. ред.), отчитываться уже нужно будет перед президентом", - говорил в июле строителям вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. Стоять теперь строителям перед президентом.

А самое первое обещание касалось переезда на территорию острова администрации Приморского края.

- Это не шутка, - заверял журналистов в 2011 году экс-губернатор Сергей Дарькин.

В 2015 году японская компания собиралась построить на Русском гольф-курорт, китайская - создать морской биотехнопарк, другое предприятие из КНР замахнулось на строительство "Российско-китайского Экспо", третье обещало Дальневосточный город здоровья, науки и инноваций. О планировании на Русском некой технико-внедренческой зоны заговорил в 2014 году тогдашний губернатор Владимир Миклушевский.

- Музей любителей Востока появится в Приморье на острове Русский. Место размещения учреждения согласовано с минкультуры, […] уже полностью готова подъездная дорога к участку строительства, - докладывал он президенту РФ в 2016 году.

Музея нет. Миклушевский также обещал в 2017 году превратить остров в аналог Силиконовой долины: "Это непросто, но, думаю, уже через два-три года мы сможем добиться первых результатов". Не добились.

В 2018 году острову было обещано строительство при содействии Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" синхротрона для лечения пациентов с онкологическими заболеваниями. Не вышло, но ПЭТ-диагностику в медцентре ДВФУ пройти можно.

На острове Русском собирались построить гольф-курорт, морской биотехнопарк, "Российско-китайское Экспо", музей любителей Востока… Большому Уссурийскому обещали индустриальные парки, логистические зоны, этнографические деревни, сафари-парки, конефермы и планетарные сады

Что в сухом остатке? Сейчас остров живет с новой - третьей или четвертой - концепцией, разработанной минвостокразвития. Она предусматривает осуществление планов в два этапа: 2017-2022 годы и 2023-2027-й. Предполагается достроить конгрессно-выставочный центр с сопутствующей инфраструктурой, культурно-образовательный центр и музейный комплекс, построить центр ядерной медицины, региональный центр хоккея и дворец единоборств. Планируется начать реализацию проектов жилой застройки и второй очереди кампуса ДВФУ, сооружение автомобильного моста через бухту Новик и магистральной дороги, а также парка "Патриот", сети беговых (пешеходных) и велосипедных дорожек и лыжероллерную трассу. Обещают благоустроить пляжи и зоны отдыха. И, возможно, комплексный план развития окажется "в тему".

Для грузов и людей

На острове Большой Уссурийский у Хабаровска все-таки появится пограничный пункт пропуска.

В правительстве Хабаровского края сообщили, что с сопредельной стороной согласованы координаты погранперехода, а выделенный для него земельный участок даже поставлен на кадастровый учет. После возведения капитального моста на остров в 2013 году это, пожалуй, второй практический шаг к освоению российской части Большого Уссурийского.

Рисовать яркие картинки островного будущего стали сразу после окончания демаркации российско-китайской границы у Хабаровска в далеком 2008-м. Глядя на активность китайской стороны, стремительно обживающей обретенную часть острова Хэйсяцзыдао (так Большой Уссурийский называют в Поднебесной), на правом высоком берегу Амура составляли проекты, концепции и планы. Чего в них только не было! Индустриальные парки и мощные логистические зоны, казацкие и нанайские этнографические деревни, сафари-парки, конефермы и центры, планетарные сады и даже стадион мирового уровня для регби.

Разработчики - урбанисты-одиночки, общественные институты, фонды и консалтинговые компании - выдавали все новые и новые идеи. На Восточном экономическом форуме в 2017 году президент поручил правительству страны ускориться с планами освоения Большого Уссурийского. Была попытка создания комплексной программы развития острова, которую в 2019 году готовила британская компания Ernst&Young, работавшая и с российской, и с китайской стороной. В 2020-м острову пообещали развитие уже на основе инноваций.

Между тем самой долгоиграющей идеей оставался транспортный коридор с северо-востока Китая к российским портам в Ванине и Совгавани, через Большой Уссурийский и Хабаровск. Противники не усматривают в проекте ничего, кроме дорожного коллапса, который вызовет его реализация. Сторонникам грезятся масштабные трансграничные грузоперевозки ввиду огромного транзитного потенциала территории, ведь Хабаровский край не имеет сухопутного пассажирского и грузового перехода.

Видя, что планы развития острова все никак не дойдут до практической реализации, власти края решили осваивать его по коммерчески привлекательным направлениям пошагово. Сначала запустить российско-китайскую трансграничную зону делового сотрудничества на базе обработки экспортно-импортных грузов и беспошлинной торговли.

Вот только без гидрозащиты на Большом Уссурийском ничего нельзя строить - запрещено! Но если отсыпать небольшой участок - примерно 20 гектаров, то этой "подушки" за 1,5 миллиарда рублей для зоны делового сотрудничества должно хватить.

По словам зампреда правительства - министра экономического развития края Виктора Калашникова, уже начались предпроектные работы по четырехкилометровой автодороге для подъезда к пункту пропуска. Стоимость всех подготовительных действий оценили в 13 миллиардов рублей. Три миллиарда - на дорогу, десять - на отсыпку дамбы, а строительство перехода ляжет на Росграницу.

В правительстве края полагают, что грузооборот пункта пропуска на Большом Уссурийском острове на первом этапе может составить не менее 700 тысяч тонн. Для этого необходим выход на трассу "Обход Хабаровска", ее четвертая очередь. Но стройка может "съесть" две трети всего дорожного фонда региона, поэтому предлагается расширить двухполосную муниципальную дорогу до поселка Бычиха, по которой ходят пассажирские автобусы.

Между тем, по словам главы региона Михаила Дегтярева, китайская сторона недавно объявила, что собирается строить на своей части острова экопарк. И пока совсем не ясно, с чем связано такое резкое изменение планов.