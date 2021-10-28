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28.10.2021 10:06
Рубрика: Общество

Экспедиция РГО нашла на Камчатке американский самолет времен войны

Текст: Александр Филимоненко

Совместная экспедиция Русского географического общества и экспедиционного центра минобороны обнаружила на Камчатке американский самолет времен Второй мировой, сообщили в РГО.

Фото: Юрий Снегирев
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Обломки самолета заметили летом во время воздушной разведки в районе бухты Вестник, но высадить группу для их изучения не удалось, поэтому все отложили на осень. По фотографиям, полученным от камчатских поисковиков, специалисты определили, что под стлаником лежит двухмоторный американский бомбардировщик "Локхид Вентура", того же типа, как в районе залива Камбальный.

Идентифицировать аппарат на месте удалось буквально через три минуты после того, как был обнаружен первый обломок.

"На момент Второй мировой войны это был современный самолет с последним навигационным оборудованием. Поэтому по ленд-лизу такую модель американцы нам не поставляли. Большой удачей оказалось то, что сохранился фрагмент хвоста с рулями управления и кормовой нижней кабиной воздушного стрелка. Именно на этой части мы увидели цифры 6470 - сокращенный заводской номер самолета. По архивным данным мы предполагали, что это будет именно он, и вот получили подтверждение", - рассказал член экспедиции, руководитель научно-поисковых проектов центра современной истории Сергей Катков.

По его словам, это, возможно, самолет из авиаэскадрильи VPB-131 Военно-морского флота США, который вылетел 20 февраля 1945 года с авиабазы Атту на бомбардировку японских островов. "Локхид" возвращался на свою базу на Командорах, но не смог даже дотянуть до Петропавловска- Камчатского. Американские архивные данные позволяли предположить, что экипаж спасся. Есть многочисленные свидетельства того, что летчики выпрыгнули с парашютами.

Поисковики нашли достаточно деталей, чтобы машину можно было практически собрать заново. Так, обнаружены хвост, элементы капота, разбитый плексиглас кабины, крылья, стойки шасси, моторы, кислородные баллоны, приборы из кабины пилота, педали и рукоятки управления.

В РГО не считают нынешнюю версию идентификации самолета окончательной. Обнаруженный на обломках номер 6470 - заводской, но ВМФ США присваивал самолетам другие - пятизначные. Такой найти пока и не удалось. Отправлены запросы в архивы США.

В регионах Общество История Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край Вторая мировая война

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