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28.10.2021 12:23
Рубрика: Экономика

Господдержка в покупке жилья коснется 85 тысяч дальневосточников

Текст: Марина Трубилина

Новые меры по повышению доступности жилья на Дальнем Востоке затронут до 85,5 тысячи семей в ближайшие три года, подсчитали в ДОМ.РФ.

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
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Недавно президент дал поручения проработать две инициативы для дальневосточников. Предполагается, что семьям на Дальнем Востоке будут выплачивать 1 млн рублей на покупку жилья при рождении третьего или последующего ребенка. По оценке аналитиков ДОМ.РФ, в 2022 - 2024 годах такие выплаты смогут получить до 75 тысяч семей.

Кроме того, предполагается распространить "Дальневосточную ипотеку" на врачей, учителей и педагогов детских садов. Этим, по мнению экспертов, смогут воспользоваться 10,5 тысячи дальневосточников.

Объем прямой государственной поддержки многодетных семей в ДФО при покупке жилья достигнет почти 2,1 млн рублей - около половины стоимости стандартной квартиры в регионе, отмечает руководитель Аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг. Семьи смогут получить 1 млн рублей, также многодетным полагается выплата в 450 тысяч рублей на погашение ипотечного кредита и маткапитал на двоих детей в 639 тысяч рублей.

Кроме того, покупатели жилья могут воспользоваться правом на налоговый вычет в 13% от стоимости недвижимости (до 260 тысяч рублей на человека) и от суммы уплаченных процентов (до 390 тысяч рублей).

В регионах Экономика Недвижимость ДФО

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