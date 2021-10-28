Хабаровский край идет по пути социальных инноваций

В ходе IV Форума социальных инноваций регионов приняты рекомендации в адрес законодателей, правительства Российской Федерации, министерств и ведомств, органов государственной власти регионов. В частности, предложено расширить перечень мероприятий по модернизации первичного звена здравоохранения и уточнить правовые основы "Школы будущего". Как такие задачи решаются в Хабаровском крае, рассказала участник форума, председатель краевой Законодательной думы Ирина Зикунова.

- Вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова сообщила, что по итогам форума будут внедряться здоровьесберегающие технологии. Ирина Валериевна, на каком этапе этой работы находится Хабаровский край?

Ирина Зикунова: Концепция Форума социальных инноваций регионов заключалась в том, что представители очень опытного исполнительного звена - мэрии города Москвы - делились своими наработками. И председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, открывая мероприятие, правильно сказала: "Зачем искать где-то? Уже есть все инструменты. Регионам надо только адаптировать их - и использовать". По сути, участникам был представлен апробированный опыт, уже испытанные пилотные практики, которые нужно "перевести на язык" пакетов социальной поддержки конкретного региона.

В части здоровьесбережения мне показались наиболее важными и актуальными темы, связанные с жизнью, деятельностью и здоровьем людей серебряного возраста.

В силу демографических процессов группа лиц старшего возраста занимает изрядную долю в структуре населения - до трети. Через десять лет увеличится число тех, кому за 80. Вместе с тем поставлена задача повышения продолжительности жизни - на ближайшую перспективу до 78 лет. В решении этой задачи государственной социально-демографической политики в доковидный период был получен очень хороший результат: приращение продолжительности жизни в России с 2000 года составило семь лет. Covid-19, к сожалению, "забрал" у нас два года.

- Есть программы "Московское долголетие", "Сахалинское долголетие". В Хабаровском крае планируется что-то подобное?

Ирина Зикунова: Немалую работу с людьми серебряного возраста в Хабаровске ведут комитеты по управлению районами. Заметный вклад в это дело вносят автономные некоммерческие организации. К примеру, АНО "Дальневосточный институт содействия общественному развитию", которую создали Светлана Машовец и Наталья Москвина, уже около десяти лет занимается уникальными проектами адаптации пожилых граждан к новой реальности. Через образовательные тренинги члены организации помогают людям старшего возраста приспособиться к жизни в цифровом формате, учат обращаться с компьютерами и смартфонами, консультируют, как экономически себя можно поддержать, как решать социальные проблемы, общаться с внуками - представителями цифрового поколения.

Есть программы, связанные с развитием творчества, индивидуальных способностей, спортивными занятиями. Для пожилых организуются посещение музеев, выходы на концерты, походы на природу.

Политика человеческого развития в России из предмета научных исследований превращается в реальность, в которой есть место для гармоничных отношений людей всех поколений

Проводила как-то личный прием в Березовке, и одна дама поделилась: "Я совершенно счастлива, что могу ходить в наш Дом культуры - читать стихи и петь". Таким и должно быть долголетие - с ощущением хорошей, счастливой, спокойной жизни. Старшее поколение не должно чувствовать себя обузой.

У счастливого долголетия три основных компонента - здоровье, материальное благополучие и самореализация. Считаю, что в Хабаровском крае очень хорошие предпосылки для самореализации пожилых через общественно-культурные и волонтерские мероприятия.

Что касается здоровья, люди старшего поколения дают высокую оценку системе здравоохранения, отмечают, что повысился уровень организации работы в медучреждениях: записаться на прием теперь удобно, сделать это можно быстро и в подходящее время прийти к врачу. Такого не было раньше.

Очень хорошим способом превентивного здоровьесбережения стала организация мобильных форм оказания медицинских услуг, в том числе диспансеризации. В крае курсируют автопоезд "Здоровье" и одноименный теплоход.

Государство настроено поддерживать старшее поколение и в тех случаях, когда пожилым требуется особый уход. Обычно эта забота ложится на близких. Но, отдавая все свое время присмотру за больными стариками, они не имеют достойной трудовой самореализации. Для решения этой проблемы есть очень хорошая идея: уход, хотя бы частичный, может обеспечить государство. Бюджет берет на себя, к примеру, затраты по четырем часам ухода, и члены семьи пожилого человека могут пойти на работу, переключиться от рутинных и не самых приятных дел.

Этой цели служит новая концепция домов-интернатов. Именно домов, где людям будет комфортно, где найдутся группы по интересам. У старшего поколения будет возможность общаться, а у детей и внуков - спокойно работать. И на форуме социальных инноваций прозвучала идея о том, что государство может взять на себя формирование и финансирование системы долговременного сопровождения пожилых.

- Как охвачено медобслуживанием трудоспособное население? Насколько успешно идет в крае модернизация системы здравоохранения?

Ирина Зикунова: Программа модернизации здравоохранения ориентирована на укрепление диагностической базы, поэтапное оснащение дорогостоящей высокотехнологичной медицинской техникой, которая исключает длительную обработку результатов.

Недавно, к примеру, мы были в Троицкой районной больнице в Нанайском районе, там готовятся к приему компьютерного томографа. Село расположено недалеко трассы, где нередко случаются дорожные аварии, бывают сложные случаи, поэтому востребована такая аппаратура.

В крае развернута очень серьезная работа по оснащению лечебных учреждений, но есть заметный дефицит кадров. 38 процентов медработников в нашем регионе старше 55 лет, и в среднесрочной перспективе они уйдут из профессии. Особенно сложна ситуация в удаленных населенных пунктах. Один из инструментов решения проблемы - социальная поддержка медиков, аналогичная мерам, принятым для педагогов, то есть полная компенсация расходов на ЖКХ для работников здравоохранения на селе. Данное предложение рассматривается, хотя это немалые деньги для края - около 200 миллионов рублей.

- В октябре депутаты думы рекомендовали принять в качестве краевого закона законопроект, направленный на обеспечение охраны жизни и здоровья детей. Что за новеллы в нем содержатся?

Ирина Зикунова: Законопроект предлагает расширить перечень мест, доступ в которые не разрешен для несовершеннолетних: бесхозяйные объекты недвижимости, точки для курения, кладбища в ночное время.

У счастливого долголетия три основных компонента - здоровье, материальное благополучие и самореализация. В нашем крае хорошие предпосылки для самореализации пожилых

У нас есть закон, ограничивающий потребление табака несовершеннолетними и устанавливающий административную ответственность за вовлечение их в курение. Теперь административные запреты распространены на никотиносодержащие смеси и кальяны.

Вводятся штрафы за нарушение запрета купания. Очень большая задача, связанная с безопасностью наших детей, - обеспечение антитеррористических мер на объектах образования. Это очень дорогостоящая, финансово емкая задача - краевому бюджету ее не потянуть. Необходима федеральная программа по антитеррористическому оснащению учреждений образования.

Есть еще один аспект безопасности наших детей - цифровая и сетевая безопасность. Сказывается разница вовлеченности в интернет-пространство взрослых и детей, а также неосведомленность родителей о том, что вообще происходит в Сети, где бывают дети, на что они подписаны. Возрастают количество рисков для психологического и психического здоровья подростков, опасность кибербуллинга и вероятность взаимодействия с преступным сообществом. Все это стало предметом внимания депутатов, тем более что в период распространения Covid-19 дети перешли на дистанционные форматы образования и увеличилось время пребывания их в интернете.

В России на практике реализуется политика человеческого развития. Из книжной аксиомы, из предмета научных исследований она превращается в реальность, в которой должно найтись место для гармонизации интересов граждан серебряного возраста, для возможности реализации в профессии людей средних лет, для здоровой и безопасной среды для молодежи и - что самое важное - для диалога поколений.