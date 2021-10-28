На Чукотке экс-сотрудник почты осужден за попытку украсть 12 млн

Анадырский городской суд вынес приговор бывшему руководителю отдела ФГУП "Почта России". Его признали виновным в покушении на мошенничество.

Установлено, что в 2018 году он сговорился с заместителем гендиректора коммерческой организации, чтобы похитить деньги предприятия - 12,5 миллиона рублей.

"Для указанных целей злоумышленники изготовили договоры на оказание услуг и акты приема-передачи выполненных работ на указанную сумму, которые фактически произведены не были и которые направили для оплаты", - сообщает прокуратура региона.

Реализовать план они не смогли благодаря вмешательству службы безопасности "Почты России".

Подсудимому назначено два года лишения свободы в колонии общего режима. Соучастника ранее приговорили к двум годам и четырем месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком в три года и штрафом 250 тысяч рублей.